Посольство РФ в Варшаве выразило обеспокоенность ликвидацией мавзолея Красной армии

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Польше выразило решительный протест в связи с появлением информации о ликвидации мавзолея на кладбище солдат Красной армии в центральной части страны. Об этом в пятницу сообщило российское диппредставительство в Варшаве.

"По информации польских СМИ, 8 сентября польские власти приступили к ликвидации мавзолея на братской могиле воинов Красной армии в городе Тшчанка. Посольство России в Польше выражает в этой связи решительный протест. Мы неоднократно официально указывали польской стороне на то, что такие действия противоречили бы российско-польскому межправительственному соглашению 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий", - указано в заявлении.

"Считаем, что польская сторона не представила весомых аргументов в пользу ликвидации или переноса этого мемориала. Согласно имеющимся в посольстве документам, под мавзолеем по-прежнему находятся захоронения воинов Красной армии, что придает еще более противоправный и аморальный характер акции по его разрушению", - констатировали российские дипломаты.