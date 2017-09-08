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Путин пожелал главе Пермского края успехов в развитии региона

Политика
8 сентября, 19:06 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 8, сентября. /ТАСС

Президент отметил, что Пермский край является "крупнейшим кластером" в экономике, где сконцентрированы различные промышленные предприятия

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ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Пермский край пообщался с врио губернатора Максимом Решетниковым, пожелав ему успехов в развитии региона.

"Вы - человек молодой, но все-таки уже достаточно опытный: и в правительстве поработали. Вы у меня работали в каком департаменте?" - спросил Путин у Решетникова в начале встречи. Тот напомнил, что в бытность Путина премьером работал в департаменте государственного управления, регионального развития и местного самоуправления. "Как раз в то время, когда я был председателем правительства, потом были министром правительства Москвы - все-таки это тоже очень большой опыт, 12 млн человек - такой мегаполис!" - отметил Путин.

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Он подчеркнул, что Пермский край является "крупнейшим кластером" в экономике, где сконцентрированы различные промышленные предприятия. "Вы - пермяк, вы - местный, знаете все не понаслышке, и сильные, и слабые стороны, а вопросов еще, подлежащих доработке и решению, еще очень и очень много, вы сами понимаете", - сказал президент. Он отметил, что в крае активно развиваются IT-технологии. "Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать Вам успехов", - сказал Путин.

Решетников рассказал, что за семь месяцев пребывания на посту временно исполняющего обязанности главы, он объездил все 48 городов и районов края, где встречался с людьми. В результате составлена программа развития региона - она основана на тех вопросах, которые ставили сами жители. Причем, вопросы перед властями региона ставятся самые обыденные из тех сфер, где власть может и должна предпринимать соответствующие усилия: в области здравоохранения, образования, дорожного строительства, газификации, связи и интернета, развития спорта, создания рабочих мест.

"Мы составили программу, представили людям, обсудили. Я в обязательном порядке общался с ветеранами, потому что в ветеранах, во-первых, очень много энергии, а, во-вторых, они очень четко и чутко видят ситуацию и очень профессиональны при этом. И, безусловно, молодежь - очень много с молодежью общался", - сказал Решетников.

Он подчеркнул, что составленная программа обеспечена соответствующими финансами. "Мы на долгосрочный период рассчитали, смотрели, чтобы не давать пустых обещаний. И сейчас есть понимание, как двигаться, формируется команда, и я уверен, что то, что люди от нас ждут - от края, власти - мы в состоянии это дать", - сказал Решетников.

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Путин, Владимир Владимирович Решетников, Максим Геннадьевич
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