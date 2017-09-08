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Посол РФ в США: хочется верить, что США реализуют желание прекратить политику контрмер

Политика
8 сентября, 19:28 дата обновления: 8 сентября, 19:56 UTC+3

Анатолий Антонов отметил, что Москва рассчитывает на улучшение российско-американских отношений

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Max Rossi

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что желание Вашингтона прекратить политику контрмер будет реализовано. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в пятницу в Вашингтоне.

Посол 8 сентября вручил американского президенту Дональду Трампу верительные грамоты.

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Анатолий Антонов

Биография посла РФ в США Анатолия Антонова

"Только что я был принят президентом Трампом, вручил ему верительные грамоты. Со своей стороны сказал ему, что мы рассчитываем на улучшение отношений в первую очередь между двумя странами", - сообщил он журналистам. По его словам, "это чрезвычайно важно для международного мира и безопасности, а не только для двусторонних отношений".

"Мне бы очень хотелось верить, что действительно это все [прекращение США проведение политики контрмер] будет реализовано в конкретных делах", - отметил он. "Могу однозначно сказать, что с нашей стороны никаких проблем нет", - пояснил посол. Он указал, что Россия "выступает за улучшение двусторонних отношений".

"Мы хотим, чтобы наши отношения были доверительными, взаимоуважительными, равноправными и, конечно, взаимовыгодными", - сказал Антонов. Он подчеркнул, что это отвечает как международным интересам, так и интересам России и Соединенных Штатов.

Говоря о приеме у президента США, Антонов сообщил, что "атмосфера была добрая, конструктивная, доброжелательная". "Президент Трамп встретил дружелюбно и тепло. Мы условились с его коллегами, с его персоналом продолжать наше взаимодействие".

В четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не хотят, чтобы Москва и Вашингтон продолжили принимать меры друг против друга в сфере своих дипломатических отношений. Она не стала обсуждать возможные ответные шаги со стороны Москвы, вновь выразив надежду на улучшение отношений между странами.

 

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