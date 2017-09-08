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На ФСБ возложат функции аккредитации центров обнаружения компьютерных атак

Политика
8 сентября, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

На ведомство будут возложены функции не только создания, но и обеспечения функционирования этой системы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Функционал ФСБ России в государственной системе обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы страны предлагается расширить. Об этом говорится в проекте указа, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Согласно проекта дополнения указа президента РФ от 15 января 2013 года "О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации", на ФСБ будут возложены функции не только создания, но и обеспечения функционирования этой системы.

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В проекте предлагается "возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по созданию и обеспечению функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации - информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на территории Российской Федерации и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации".

Кроме того, проектом предлагается дополнить компетенцию ФСБ. Согласно опубликованному проекту дополнений в указ, ФСБ будет утверждать требования к центрам госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а также вести аккредитацию таких центров на соответствие этим требованиям. Проектом поправок в указ предусмотрено, что ФСБ организует и проводит работы по созданию и обеспечению функционирования государственной системы защиты от компьютерных атак, "осуществляет контроль за исполнением этих работ, утверждает требования к центрам государственной системы, организует и проводит аккредитацию центров государственной системы на соответствие данным требованиям", говорится в документе.

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