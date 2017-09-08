Посольство РФ в Лондоне: Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы донести свою позицию

ТАСС, 8 сентября. Посольство России в Великобритании разместило в пятницу в своем Twitter фотографию главы министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона верхом на британском танке Challenger, отметив, что главе МИД РФ Сергею Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы донести свою точку зрения.

"Министру иностранных дел Лаврову не приходится ездить на танке, чтобы донести свою позицию, - говорится в подписи к снимку. - Он предпочитает основываться на последовательности послания и меняющейся ситуации".

FM Lavrov doesn’t need to ride a tank to make his point. He’d rather rely on consistency of message and evolving context. pic.twitter.com/r5Dq7s2G61 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 September 2017

Снимок, взятый из британской газеты The Daily Telegraph, был сделан во время визита Джонсона в Эстонию, где в рамках миссии НАТО расквартированы британские войска. Как отметило издание, в 1986 году верхом на танке была запечатлена бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время посещения британского контингента в Германии.

В июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в странах Балтии и Польше по международному батальону НАТО.