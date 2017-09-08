Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ в Лондоне: Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы донести свою позицию

Политика
8 сентября, 21:39 UTC+3 ТАСС

Снимок министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона на танке был сделан во время его визита в Эстонию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 сентября. Посольство России в Великобритании разместило в пятницу в своем Twitter фотографию главы министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона верхом на британском танке Challenger, отметив, что главе МИД РФ Сергею Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы донести свою точку зрения.

"Министру иностранных дел Лаврову не приходится ездить на танке, чтобы донести свою позицию, - говорится в подписи к снимку. - Он предпочитает основываться на последовательности послания и меняющейся ситуации".

Снимок, взятый из британской газеты The Daily Telegraph, был сделан во время визита Джонсона в Эстонию, где в рамках миссии НАТО расквартированы британские войска. Как отметило издание, в 1986 году верхом на танке была запечатлена бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время посещения британского контингента в Германии.

В июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в странах Балтии и Польше по международному батальону НАТО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис Тэтчер, Маргарет Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Эстония Германия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
2
Путин осмотрел в Перми набережную и познакомился с планами по ее реконструкции
3
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
4
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
5
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
6
Коболев: "Нафтогаз" и "Газпром" на переговорах по арбитражу не достигли прогресса
7
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама