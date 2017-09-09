Путин поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлении глава российского государства высоко оценил успешное развитие российско-таджикистанских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. "Налажен конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Москва и Душанбе эффективно взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - подчеркнул президент РФ.

Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса партнерских связей между Россией и Таджикистаном в интересах дружественных народов двух стран, в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.