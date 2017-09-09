Медведев: Россию и Таджикистан связывают союзнические отношения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Россию и Таджикистан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения", - говорится в поздравлении.

"Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях отвечают интересам двух стран", - отметил Медведев.