Медведев: Россию и Таджикистан связывают союзнические отношения

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.
"Россию и Таджикистан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения", - говорится в поздравлении.
"Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях отвечают интересам двух стран", - отметил Медведев.