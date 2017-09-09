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Встреча Рябкова и Шэннона запланирована на 11-12 сентября в Хельсинки

Политика
9 сентября, 14:02 дата обновления: 9 сентября, 14:17 UTC+3

Как сообщало ранее агентство Associated Press, на встрече будут обсуждаться стратегические отношения, контроль над вооружениями и вопросы, вызывающие разногласия между странами

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 11-12 сентября в столице Финляндии планирует провести встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в МИД РФ.

"Да, такая встреча планируется на 11-12 сентября в Хельсинки", - подтвердил собеседник агентства.

Ранее о том, что Шэннон рассчитывает 11-12 сентября встретиться в Хельсинки с Рябковым, сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских официальных лиц. По данным AP, на встрече будут обсуждаться стратегические отношения, контроль над вооружениями и вопросы, вызывающие разногласия между странами.

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Предыдущий раунд переговоров Рябкова и Шэннона прошел в Вашингтоне 17 июля.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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