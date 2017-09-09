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"Национальный общественный мониторинг" будет наблюдать за выборами на 20 тыс. участков

Политика
9 сентября, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

По словам представителя ассоциации Романа Коломойцева, еще тысяча наблюдателей будет следить за ходом голосования с помощью видеокамер

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" совместно с участниками проекта "Россия выбирает" и "Корпусом "За чистые выборы" направит в единый день голосования, 10 сентября, наблюдателей на 20 тыс. избирательных участков. На площадке DI Telegraph в единый день голосования будет развернут ситуационный центр, который представит карту нарушений на выборах, сообщили в субботу на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта "Россия выбирает" Елена Бабченкова, руководитель исполнительного комитета движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова и координатор по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев.

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"На предстоящих выборах 10 сентября наши наблюдатели будут работать на 20 тыс. избирательных участках", - сказал Коломойцев. По его словам, еще тысяча наблюдателей будет следить за ходом голосования с помощью видеокамер. Коломойцев пояснил, что в Ассоциацию наблюдателей входят различные организации, в частности, "Россия выбирает" и "Корпус "За чистые выборы".

Руководитель проекта "Россия выбирает" Елена Бабченкова информировала о том, что сообщения от наблюдателей будут отображаться на карте нарушений в режиме реального времени. "Там будет карта нарушений, где будут отображаться все сообщения о нарушениях, которые мы получили, эти сообщения о нарушениях мы будем проверять с помощью наших наблюдателей и с помощью мобильных групп", - рассказала Бабченкова.

Она подчеркнула, что основная задача - предотвращать нарушения. "Когда мы получаем сигнал, информацию о том, что на избирательном участке происходит правонарушение, мы будем стараться выезжать на место и пресекать это нарушение", - разъяснила Бабченкова.

Со своей стороны Коломойцев отметил, что на площадке DI Telegraph на карте будет представлена информация от всех организаций наблюдателей. "В ситуационном центре в "Телеграфе" будет обобщенная [информация] <...> все будет обобщаться, и уже мы будем подавать общую информацию с единой картой [нарушений]. Кроме того, мы будем заносить туда те сообщения от мониторинговых организаций, которые не входят в нашу ассоциацию из открытых источников, [в том числе объединений] "Голос", "Сонар", - уточнил он.

Зарубежные эксперты изучат ход выборов

Коломойцев также сообщил о приглашении зарубежных электоральных экспертов. "Наша ассоциация пригласила 27 международных электоральных экспертов из 12 стран, которые будут работать в 10 регионах России", - добавил он.

Один из них, уроженец Москвы, депутат парламента Швеции Павел Гамов рассказал, что 10 сентября проведет на избирательных участках в Московской области. "Наблюдать за региональными и муниципальными выборами в воскресенье мы будем в Подмосковье, не могу сейчас сказать где, но в Московской области, будем смотреть как проводятся выборы", - сказал Гамов в ходе пресс-конференции в ТАСС, отметив, что ему будет интересно познакомиться с избирательной системой России.

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Единый день голосования

История выборов и назначений руководителей субъектов РФ

Законодательство о выборах глав субъектов РФ

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