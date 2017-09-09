Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин назвал "политически ангажированной фальшивкой" положения доклада Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, касающиеся операции российских ВКС и сирийских вооруженных сил. Об этом дипломат сообщил в субботу российским журналистам в Женеве.

"Этот доклад в той части, которая касается России и применения химоружия Вооруженными Силами САР, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной,- сказал Бородавкин. - Думаю, что на эти обвинения нам нет смысла обращать внимание". Дипломат заметил, что "какое-то время назад торговать русофобской ложью стало модным в некоторых политических и дипломатических кругах". "Но ситуация постепенно меняется. Даже там, где такие измышления еще остаются востребованными, политическая цена на них стремительно падает", - заключил глава российской димпмиссии.

В докладе Независимой комиссии по расследованию в Сирии, опубликованном в преддверии начинающейся в Женеве 11 сентября 36-й сессии Совета ООН по правам человека, в частности, утверждается, что сирийские и российские силы наносили удары по больницам и медперсоналу, а сирийские войска, кроме того, применяли химическое оружие.