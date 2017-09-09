Движение "Россия выбирает" предлагает прописать в законе объемы информирования о выборах

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает", занимающееся наблюдением за выборами, считает целесообразным приписать в законодательстве формы, сроки и объемы информирования избирателей о выборах. Соответствующее заявление движения поступило в субботу в распоряжение ТАСС.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 6 сентября заявила, что Московская городская избирательная комиссия провалила работу по информированию москвичей о выборах 10 сентября. Глава избиркома Валентин Горбунов согласился с критикой ЦИК о слабом информировании жителей столицы, а уже 7 сентября Мосгоризбирком заявил, что москвичам разошлют 2,5 млн sms с информацией о выборах.
Как отмечается в заявлении движения "Россия выбирает", в соответствии с нормами Избирательного кодекса города Москвы участковая комиссия должна информировать население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования. При этом законом не определены ни формы, ни объемы, ни сроки информирования избирателей.
"В связи с отсутствием в законе конкретного порядка и объемов информирования избирателей, говорить о нарушении избирательными комиссиями Москвы порядка информирования избирателей о муниципальных выборах не представляется возможным, так как в каком-то виде и в какой-то форме избиратели все-таки были проинформированы (была размещена информация в интернете, ближе ко дню голосования были разосланы sms-сообщения, расклеены объявления на подъездах и опубликована информация в газетах - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.
Общественники предлагают "внести поправки в действующее законодательство - конкретно прописать сроки, формы и объемы информирования избирателей о выборах, а также установить ответственность за невыполнение указанных норм".
10 сентября в России состоится единый день голосования. В Москве, в частности, выберут депутатов советов 125 районов.