Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение "Россия выбирает" предлагает прописать в законе объемы информирования о выборах

Политика
9 сентября, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

В настоящее время в законе указано, что участковая комиссия должна информировать население о контактных данных участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает", занимающееся наблюдением за выборами, считает целесообразным приписать в законодательстве формы, сроки и объемы информирования избирателей о выборах. Соответствующее заявление движения поступило в субботу в распоряжение ТАСС.

Смотрите также

Единый день голосования. Досье

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 6 сентября заявила, что Московская городская избирательная комиссия провалила работу по информированию москвичей о выборах 10 сентября. Глава избиркома Валентин Горбунов согласился с критикой ЦИК о слабом информировании жителей столицы, а уже 7 сентября Мосгоризбирком заявил, что москвичам разошлют 2,5 млн sms с информацией о выборах.

Как отмечается в заявлении движения "Россия выбирает", в соответствии с нормами Избирательного кодекса города Москвы участковая комиссия должна информировать население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования. При этом законом не определены ни формы, ни объемы, ни сроки информирования избирателей.

"В связи с отсутствием в законе конкретного порядка и объемов информирования избирателей, говорить о нарушении избирательными комиссиями Москвы порядка информирования избирателей о муниципальных выборах не представляется возможным, так как в каком-то виде и в какой-то форме избиратели все-таки были проинформированы (была размещена информация в интернете, ближе ко дню голосования были разосланы sms-сообщения, расклеены объявления на подъездах и опубликована информация в газетах - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Общественники предлагают "внести поправки в действующее законодательство - конкретно прописать сроки, формы и объемы информирования избирателей о выборах, а также установить ответственность за невыполнение указанных норм".

10 сентября в России состоится единый день голосования. В Москве, в частности, выберут депутатов советов 125 районов.

Смотрите также

Москвичам разошлют 2,5 млн sms о выборах 10 сентября

Памфилова надеется на мощное информирование избирателей перед президентскими выборами

ЦИК определил, кто разработает концепцию информирования к выборам президента

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред РФ в Женеве назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
2
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
3
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
4
Синоптики прогнозируют, что ураган "Ирма" усилится по пути к Флориде
5
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
6
СМИ: сирийская армия сняла блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора
7
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама