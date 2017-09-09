Собянин назначил Гасангаджиева на должность руководителя департамента ЖКХ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Павла Ливинского от должности руководителя департамента ЖКХ города Москвы и назначил на пост Гасана Гасангаджиева. Соответствующее распоряжение было размещен в субботу на официальном сайте мэра.

"Принять Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы", - сообщается в документе.

Согласно распоряжению, Ливинский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рекомендует руководителя департамента ЖКХ города Москвы Павла Ливинского на должность руководителя "Россетей".