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Собянин назначил Гасангаджиева на должность руководителя департамента ЖКХ

Политика
9 сентября, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Павел Ливинский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Павла Ливинского от должности руководителя департамента ЖКХ города Москвы и назначил на пост Гасана Гасангаджиева. Соответствующее распоряжение было размещен в субботу на официальном сайте мэра.

"Принять Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы", - сообщается в документе.

Согласно распоряжению, Ливинский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рекомендует руководителя департамента ЖКХ города Москвы Павла Ливинского на должность руководителя "Россетей".

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Персоны
Собянин, Сергей Семенович Ливинский, Павел Анатольевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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