Собянин назначил Гасангаджиева на должность руководителя департамента ЖКХ

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Павла Ливинского от должности руководителя департамента ЖКХ города Москвы и назначил на пост Гасана Гасангаджиева. Соответствующее распоряжение было размещен в субботу на официальном сайте мэра.
"Принять Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы", - сообщается в документе.
Согласно распоряжению, Ливинский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рекомендует руководителя департамента ЖКХ города Москвы Павла Ливинского на должность руководителя "Россетей".