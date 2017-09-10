Избирательные участки открылись в Бурятии, где проходят выборы главы республики

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись и начали работу в 08:00 по местному времени (03:00 мск) в Бурятии, где в воскресенье проходят выборы главы республики. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя региональной избирательной комиссии Владимир Норбоев.

"В единый день голосования в Бурятии ровно в восемь часов утра открылись 839 избирательных участков, они будут работать до 20:00 по местному времени (15:00 мск)", - сказал он.

Всего в Бурятии насчитывается более 715 тыс. избирателей, почти 300 тыс. из них - жители столицы республики - города Улан-Удэ.

10 сентября в Бурятии впервые с 2002 года проходят прямые выборы главы региона. Республиканский избирком зарегистрировал кандидатами временно исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова ("Единая Россия"), члена партии "Коммунисты России" Батодалая Багдаева и координатора Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергея Дороша.

Кроме того, в республике проходят дополнительные выборы в Улан-Удэнский горсовет по округам №25 и 26, выборы главы Джидинского района, депутатов райсовета Кабанского района и дополнительные выборы депутатов ряда муниципальных образований.