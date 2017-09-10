Более 2,5 тыс. избирательных участков открылись на выборах главы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. избирательных участков открылись на выборах в Свердловской области, где в Единый день голосования за пост губернатора будут бороться шесть кандидатов.

"Для голосования образовано 2 тыс. 542 избирательных участка, в том числе 41 участок - в местах временного пребывания. В эту кампанию в составах избирательных комиссий всех уровней работает более 26 тыс. членов комиссий с правом решающего голоса. Впервые технологию QR-кодирования результатов протоколов используют на 1,5 тыс. участках. Всего установлено более 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), также на 40% участках будет организовано видеонаблюдение с возможностью онлайн-трансляции", - сказали ТАСС в региональном избиркоме.

В этом году избирателей впервые избавили от необходимости ехать по месту регистрации за открепительным удостоверением и дали возможность проголосовать на удобном для них участке. По данным избиркома, более 16 тыс. свердловчан воспользуются таким новым порядком голосования. "Для проведения выборов свердловского губернатора отпечатано более 3 млн бюллетеней. Для инвалидов по зрению изготовлены бюллетени шрифтом Брайля", - уточнили там.

Впервые в областном избиркоме работает ситуационный центр по работе с обращениями граждан. По инициативе уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, Общественной палаты и Ассоциации юристов региона также впервые в Единый день голосования работает Центр общественного наблюдения за ходом выборов.

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября будут избираться депутаты парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле.

Сообщается также, что Центр общественного наблюдения за ходом выборов в Свердловской области, впервые созданный по инициативе свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, начал свою работу на площадке ситуационного центра министерства общественной безопасности региона. Там в режиме реального времени на большом экране будет транслироваться "интерактивная карта нарушений", а также будут дежурить мобильные правовые группы. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

"В Центре общественного наблюдения, который станет независимым пунктом наблюдения за ходом выборов, волонтеры будут работать с 08:00 (06:00 мск) до 22:00 (20:00 мск). В онлайн-режиме они будут наблюдать за тем, что происходит на избирательных участках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска", - говорится в сообщении.

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На большом экране в реальном времени в центре будет транслироваться интерактивная карта нарушений. "Наблюдатели будут отслеживать ход голосования и фиксировать замеченные ими возможные нарушения. Информация по обращениям, поступившим на горячие линии облизбиркома и свердловского омбудсмена, также будет направляться в этот центр", - пояснили в пресс-службе.

В случае, если поступит сигнал о возможном нарушении, мобильная правовая группа, в которую войдут члены Центра общественного наблюдения и облизбиркома, будет выезжать на избирательные участки. "Для этого предусмотрено дежурство автомобилей", - уточнили там.

Кроме того, в центре будет работать импровизированная студия, где журналисты обсудят ход голосования с приглашенными гостями. "Для беседы приглашены кандидаты в свердловские губернаторы, а также известные люди региона, например, член Совета Федерации Эдуард Россель, ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, бывший председатель облизбиркома Владимир Мостовщиков, депутат Госдумы Андрей Альшевских, зампредседателя ОП региона Анатолий Гагарин", - добавили в пресс-службе.

О претендентах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов. Муниципальный фильтр прошли и были зарегистрированы шесть претендентов. В числе - врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").