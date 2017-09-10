Омск приступил к избранию горсовета, члены которого выберут мэра города

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ОМСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Участки для голосования открылись в Омске, жители которого в этом году выбирают 40 членов городского совета, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома. Новый состав горсовета до конца ноября должен будет выбрать нового главу Омска на ближайшие пять лет.
"В Омске проходят выборы депутатов Омского городского совета шестого созыва. Всего в городе работает 471 избирательный участок", - уточнили в пресс-службе.
В 2017 году впервые мэра Омска должны избрать депутаты городского совета, а не жители города. Выявить нового главу города горсовет должен был еще весной, однако все претенденты, которые прошли в финальный этап выборов, сняли свои кандидатуры.
В результате выборы были признаны недействительными и перенесены на осень. Избирать главу администрации Омска будет уже новый состав горсовета.