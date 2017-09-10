Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омск приступил к избранию горсовета, члены которого выберут мэра города

Политика
10 сентября, 6:10 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Всего в городе работает 471 избирательный участок

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Участки для голосования открылись в Омске, жители которого в этом году выбирают 40 членов городского совета, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома. Новый состав горсовета до конца ноября должен будет выбрать нового главу Омска на ближайшие пять лет.

"В Омске проходят выборы депутатов Омского городского совета шестого созыва. Всего в городе работает 471 избирательный участок", - уточнили в пресс-службе.

В 2017 году впервые мэра Омска должны избрать депутаты городского совета, а не жители города. Выявить нового главу города горсовет должен был еще весной, однако все претенденты, которые прошли в финальный этап выборов, сняли свои кандидатуры.

В результате выборы были признаны недействительными и перенесены на осень. Избирать главу администрации Омска будет уже новый состав горсовета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
3
СМИ: новый отопительный сезон может стать рекордно дорогим для украинцев
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
Генеральный прогон: в РФ проходят последние крупные выборы перед президентской кампанией
6
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама