В Пермском крае началось голосование на выборах губернатора

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Все 1840 избирательных участка открылись в Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск) и готовы к выборам губернатора региона. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин.

"На 08:00 у нас открылись все 1840 избирательных участков в Прикамье. Все избирательные участки проверены на предмет безопасности, все избирательные комиссии приступили к своей работе, мы в полной готовности ждем нашего дорогого избирателя. Если кто-то увидит какие-то нарушения, мы будем очень рады, если он позвонит на "горячую линию" избирательной комиссии Пермского края, либо обратится через сайт избирательной комиссии, с тем, чтобы мы могли оперативно принять эту информацию и разобраться, что происходит", - сообщил Вагин.

В этом году во всех избирательных участках региона впервые можно будет проголосовать до 22:00 по местному времени (20:00 мск). Ранее голосование в Пермском крае проходило традиционно до 20:00 по местному времени (18:00 мск), однако 20 апреля текущего года законодательное собрание Прикамья приняло в двух чтениях законопроект избирательной комиссии Пермского края, который вносит ряд изменений и дополнений в закон "О выборах губернатора Пермского края", в частности увеличивает отведенное для голосовании время на два часа.

"В этом году голосование впервые продлено до 22:00. Мы понимаем, что сентябрь, дачный сезон. В прошлом году мы наблюдали на избирательных участках под конец дня голосования достаточно большое количество избирателей, которые приехали в том числе с дачных участков или по иным своим планам решили проголосовать вечером. Поэтому мы думаем, что этот период времени с 20:00 до 22:00 также будет очень востребован", - пояснил Игорь Вагин.

Также, по данным избиркома, в случае, если избиратель в день голосования не сможет прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья, он может оставить заявку в свою участковую комиссию до 16:00 (14:00 мск) по телефону, и члены комиссии приедут к нему домой.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили пермские отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.