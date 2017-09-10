Центральная Россия начала выбирать новых губернаторов в Единый день голосования

ТАСС, 10 сентября. Жители Белгородской, Рязанской и Ярославской областей, где утром 10 сентября открылись избирательные участки, приступили к голосованию на выборах глав регионов. Об этом ТАСС сообщили в избирательных комиссиях субъектов ЦФО.

Выборы губернатора Белгородской области

"В Белгородской области в этом году организовано 1262 участка, 20 из них - временные, они образованы на территории военных частей, СИЗО, медучреждений. На всех постоянных участках будет использоваться технология QR-кодов", - отметили в избиркоме Белгородской области.

В регионе зарегистрировано 1 млн 238 тыс. избирателей. Более 9,5 тыс. жителей Белгородской области проголосуют по месту пребывания.

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На пост губернатора Белгородской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Белгородской области Евгений Савченко ("Единая Россия"), руководящий областью с 1993 года, помощник депутата Госдумы Константин Климашевский (ЛДПР), депутат Белгородской облдумы и помощник депутата Госдумы Станислав Панов (КПРФ), генеральный директор строительной компании ООО "СМУ-55" Эдуард Чаусов ("Партия ветеранов России").

Кроме этого, в Белгородской области проходят выборы депутатов в органы местного самоуправления двух городских округов и дополнительные выборы депутата Белгородской областной думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному округу.

Пять кандидатов в Рязанской области

Более тысячи избирательных участков начали работу в Единый день голосования, по итогам которого будет избран новый губернатор Рязанской области. На пост главы региона претендуют пять кандидатов, включая врио губернатора Николая Любимова. Его конкурентами стали глава комитета Рязанской облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков ("Справедливая Россия"), начальник главного архивного управления области Александра Перехватова ("Партия роста"), депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) и пенсионер Владимир Федоткин (КПРФ).

"В Единый день голосования в Рязанской области открыты 1026 участков, всего проходит 131 избирательная кампания", - уточнили в комиссии.

Кроме того, по итогам голосования должны быть замещены 738 мандатов депутатов представительных органов муниципалитетов и 56 мандатов глав муниципальных образований. В голосовании смогут принять участие более 926 тыс. человек.

"Спецучастки" в Ярославской области

В Ярославской области в голосовании смогут принять участие более 1 млн избирателей. В регионе проходит 14 избирательных кампаний - выборы губернатора Ярославской области, выборы депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы глав муниципальных образований поселений и депутатов муниципальных советов поселений.

В предвыборной гонке за пост главы региона участвуют врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР).

"Всего на выборах задействовано 872 участковых избирательных комиссий: 846 постоянных, 26 временных. Для голосования избирателей по специальному заявлению с маркой, которые не определились со своим местонахождением в день голосования, открыт 171 "спецучасток", что составляет - 19% от общего количества участков", - сообщили ТАСС в избиркоме Ярославской области.

Видеонаблюдение с прямой трансляцией в интернет организовано на 302 участках - в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове и Угличе - 100%. КОИБы используются на 280 постоянных участках, с их помощью проголосуют 51% жителей области. Технология QR-кодов применяется на 168 участках.

В Брянске выборы в Госдуму без "Единой России"

В Брянске в Единый день голосования проходят довыборы в Госдуму по одномандатному округу №77. Депутатское кресло стало вакантным после того, как выбранный ранее по данному округу единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия в июне нынешнего года.

"Единая Россия" решила не выдвигать своего кандидата в этом округе, отмечая, что для проведения полноценной избирательной кампании, согласно правилам партии, не хватит времени.

В итоге в 77-й округ баллотируются сразу девять кандидатов от разных политпартий. Так, на думский мандат претендуют от ЛДПР - Борис Пайкин, от "Коммунистов России" - Сергей Малинкович, от "Справедливой России" выдвинута кандидатура Сергея Курденко, от "Яблока" - Ольга Махотина, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - Владимир Ворожцов, от "Патриотов России" - Константин Касаминский, от КПРФ - Александр Куприянов, от "Родины" - Николай Алексеенко, от "Партии роста" - Сергей Горелов.

Обновление Тверской гордумы

В Тверской области в Единый день проходят 30 основных и шесть дополнительных выборов депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, в ходе которых предстоит заместить 316 депутатских мандатов. В избирательной комиссии региона сообщили, что в голосовании на более чем 350 участках в воскресенье смогут принять участие порядка 450 тыс. человек.

Одна из наиболее заметных кампаний - выборы в Тверскую городскую думу, где будут протестированы 50 комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБов). Как рассказали ТАСС в тверском областном избиркоме, эти КОИБы будут использоваться на участках Московского района города Твери.

10 сентября выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.