Единый день голосования. Онлайн

В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

09:59:51 10.09.2017

На Дальнем Востоке выборы проходят при разных показателях явки. Если во Владивостоке, где в воскресенье выбирают депутатов городской думы, жители не спешат на участки, то в Якутске, где выбирают мэра, на некоторых участках уже проголосовали до четверти избирателей, передают корреспонденты ТАСС.

09:45:14 10.09.2017 09:44:44 10.09.2017

В Подмосковье обеспечат общественный порядок при проведении единого дня голосования более 2,5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области.



09:24:52 10.09.2017 09:15:34 10.09.2017

В Майкопе в 8:00 открылись 14 избирательных участков на довыборах двух депутатов Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея - по одномандатным округам №8 и №13. Они стали вакантными после назначения Вячеслава Сапиева на пост заместителя премьер-министра республики, а Анзаура Керашева - на должность министра образования и науки Адыгеи.

08:50:14 10.09.2017

В Крыму в Единый день голосования выбирают депутатов регионального парламента в округе №9 - в Войковском районе Керчи (36 избирательных участков), и округе №12 - в Ленинском районе (52 избирательных участка). В голосовании смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Традиционно, как и на всех выборах после воссоединения с РФ, в Крыму бюллетени напечатаны на трех государственных языках республики - русском, украинском и крымско-татарском.

08:30:31 10.09.2017 08:21:10 10.09.2017

В Мордовии, Марий Эл и Кировской области, в которых, в частности, выберут губернаторов, открылось свыше 2,4 тыс. избирательных участков открылись в 8:00 мск . В других регионах Приволжского федерального округа - Удмуртии, Пермском крае и Саратовской области - приступили к голосованию на час раньше, в 07:00 мск.

08:18:57 10.09.2017

Выборы губернаторов трех регионов стартовали в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии работают 468 участков, в Новгородской области - 539. В Калининградской области голосование продлится на два часа дольше, чем обычно. В Ленинградской области предстоят дополнительные выборы депутата Государственной Думы по Кингисеппскому округу.

08:17:30 10.09.2017 08:13:55 10.09.2017

Голосование началось на первых в истории выборах губернатора Севастополя. Помимо губернаторских выборов, в Севастополе на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

07:01:58 10.09.2017

В Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись и готовы к выборам губернатора региона все 1840 избирательных участка.

06:30:40 10.09.2017 06:14:15 10.09.2017

В Свердловской области открылись более 2,5 тыс. избирательных участков. В Единый день голосования за пост губернатора региона будут бороться шесть кандидатов.

06:10:30 10.09.2017

Жители Омска выбирают 40 членов городского совета. Новый состав горсовета до конца ноября должен будет выбрать нового главу Омска на ближайшие пять лет.

04:20:01 10.09.2017 04:08:27 10.09.2017

В Томской области впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора. Открыты 777 участков.

03:08:59 10.09.2017

Избирательные участки открылись и начали работу в 08:00 по местному времени (03:00 мск) в Бурятии.

02:44:29 10.09.2017 02:27:03 10.09.2017

В Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке проходят выборы депутатов городских дум. Всего во Владивостоке предстоит избрать 35 депутатов. На эти места претендуют более 200 кандидатов по партийным спискам и свыше 80 одномандатников.

00:43:00 10.09.2017

Избирательные участки Сахалинской области открылись в 8:00 местного времени (00:00 мск) во всех 18 районах островного региона, сообщили в областной избирательной комисси.