Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единый день голосования. Онлайн

Политика
10 сентября, 9:01 дата обновления: 10 сентября, 10:00 UTC+3

В 82 из 85 регионов России проходят выборы разных уровней

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

09:59:51 10.09.2017

На Дальнем Востоке выборы проходят при разных показателях явки. Если во Владивостоке, где в воскресенье выбирают депутатов городской думы, жители не спешат на участки, то в Якутске, где выбирают мэра, на некоторых участках уже проголосовали до четверти избирателей, передают корреспонденты ТАСС.

09:45:14 10.09.2017 09:44:44 10.09.2017

В Подмосковье обеспечат общественный порядок при проведении единого дня голосования более 2,5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области.
 

09:24:52 10.09.2017 09:15:34 10.09.2017

В Майкопе в 8:00 открылись 14 избирательных участков на довыборах двух депутатов Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея - по одномандатным округам №8 и №13. Они стали вакантными после назначения Вячеслава Сапиева на пост заместителя премьер-министра республики, а Анзаура Керашева - на должность министра образования и науки Адыгеи.

08:50:14 10.09.2017

В Крыму в Единый день голосования выбирают депутатов регионального парламента в округе №9 - в Войковском районе Керчи (36 избирательных участков), и округе №12 - в Ленинском районе (52 избирательных участка). В голосовании смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Традиционно, как и на всех выборах после воссоединения с РФ, в Крыму бюллетени напечатаны на трех государственных языках республики - русском, украинском и крымско-татарском.

08:30:31 10.09.2017 08:21:10 10.09.2017

В Мордовии, Марий Эл и Кировской области, в которых, в частности, выберут губернаторов, открылось свыше 2,4 тыс. избирательных участков открылись в 8:00 мск . В других регионах Приволжского федерального округа - Удмуртии, Пермском крае и Саратовской области - приступили к голосованию на час раньше, в 07:00 мск.

08:18:57 10.09.2017

Выборы губернаторов трех регионов стартовали в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии работают 468 участков, в Новгородской области - 539. В Калининградской области голосование продлится на два часа дольше, чем обычно. В Ленинградской области предстоят дополнительные выборы депутата Государственной Думы по Кингисеппскому округу.

08:17:30 10.09.2017 08:13:55 10.09.2017

Голосование началось на первых в истории выборах губернатора Севастополя. Помимо губернаторских выборов, в Севастополе на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3. 

07:01:58 10.09.2017

 В Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись и готовы к выборам губернатора региона все 1840 избирательных участка.

06:30:40 10.09.2017 06:14:15 10.09.2017

В Свердловской области открылись более 2,5 тыс. избирательных участков. В Единый день голосования за пост губернатора региона будут бороться шесть кандидатов.

06:10:30 10.09.2017

Жители Омска выбирают 40 членов городского совета. Новый состав горсовета до конца ноября должен будет выбрать нового главу Омска на ближайшие пять лет.

04:20:01 10.09.2017 04:08:27 10.09.2017

В Томской области впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора. Открыты 777 участков. 

03:08:59 10.09.2017

Избирательные участки открылись и начали работу в 08:00 по местному времени (03:00 мск) в Бурятии.

02:44:29 10.09.2017 02:27:03 10.09.2017

В Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке проходят выборы депутатов городских дум. Всего во Владивостоке предстоит избрать 35 депутатов. На эти места претендуют более 200 кандидатов по партийным спискам и свыше 80 одномандатников.

00:43:00 10.09.2017

Избирательные участки Сахалинской области открылись в 8:00 местного времени (00:00 мск) во всех 18 районах островного региона, сообщили в областной избирательной комисси. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма" начинает атаковать Флориду
2
Юлия Латынина покинула Россию
3
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
4
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
5
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
6
В 385 убежищах Флориды от урагана укрылись 70 тыс. человек
7
В результате стрельбы из охотничьего ружья в кафе в Нижнем Новгороде ранен мужчина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама