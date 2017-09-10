Единый день голосования. Онлайн

Выборы в ДФО: низкая явка во Владивостоке и высокая активность в ЯкутскеПолитика 10 сентября, 9:57
Россиянка Звонарева уступила в финале теннисного турнира серии "Челленджер" в КитаеСпорт 10 сентября, 9:48
Фигуристка Сотскова почувствовала предолимпийское волнение на открытых прокатах в СочиСпорт 10 сентября, 9:32
Около 250 болельщиков "Локомотива" ожидается на матче с "Копенгагеном"Спорт 10 сентября, 9:05
Короткая программа чемпионки мира Медведевой посвящена человеческой душе во время смертиСпорт 10 сентября, 9:04
Единый день голосования. ОнлайнПолитика 10 сентября, 9:01
Российский боксер Ковалев проведет 25 ноября бой с украинцем Шабранским в Нью-ЙоркеСпорт 10 сентября, 8:48
Нуньес победила Шевченко и защитила титул UFC в легчайшем весеСпорт 10 сентября, 8:32
Центральная Россия начала выбирать новых губернаторов в Единый день голосованияПолитика 10 сентября, 8:17
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В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.
На Дальнем Востоке выборы проходят при разных показателях явки. Если во Владивостоке, где в воскресенье выбирают депутатов городской думы, жители не спешат на участки, то в Якутске, где выбирают мэра, на некоторых участках уже проголосовали до четверти избирателей, передают корреспонденты ТАСС.09:45:14 10.09.2017 09:44:44 10.09.2017
В Подмосковье обеспечат общественный порядок при проведении единого дня голосования более 2,5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области.
В Майкопе в 8:00 открылись 14 избирательных участков на довыборах двух депутатов Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея - по одномандатным округам №8 и №13. Они стали вакантными после назначения Вячеслава Сапиева на пост заместителя премьер-министра республики, а Анзаура Керашева - на должность министра образования и науки Адыгеи.08:50:14 10.09.2017
В Крыму в Единый день голосования выбирают депутатов регионального парламента в округе №9 - в Войковском районе Керчи (36 избирательных участков), и округе №12 - в Ленинском районе (52 избирательных участка). В голосовании смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Традиционно, как и на всех выборах после воссоединения с РФ, в Крыму бюллетени напечатаны на трех государственных языках республики - русском, украинском и крымско-татарском.08:30:31 10.09.2017 08:21:10 10.09.2017
В Мордовии, Марий Эл и Кировской области, в которых, в частности, выберут губернаторов, открылось свыше 2,4 тыс. избирательных участков открылись в 8:00 мск . В других регионах Приволжского федерального округа - Удмуртии, Пермском крае и Саратовской области - приступили к голосованию на час раньше, в 07:00 мск.08:18:57 10.09.2017
Выборы губернаторов трех регионов стартовали в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии работают 468 участков, в Новгородской области - 539. В Калининградской области голосование продлится на два часа дольше, чем обычно. В Ленинградской области предстоят дополнительные выборы депутата Государственной Думы по Кингисеппскому округу.08:17:30 10.09.2017 08:13:55 10.09.2017
Голосование началось на первых в истории выборах губернатора Севастополя. Помимо губернаторских выборов, в Севастополе на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.07:01:58 10.09.2017
В Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись и готовы к выборам губернатора региона все 1840 избирательных участка.06:30:40 10.09.2017 06:14:15 10.09.2017
В Свердловской области открылись более 2,5 тыс. избирательных участков. В Единый день голосования за пост губернатора региона будут бороться шесть кандидатов.06:10:30 10.09.2017
Жители Омска выбирают 40 членов городского совета. Новый состав горсовета до конца ноября должен будет выбрать нового главу Омска на ближайшие пять лет.04:20:01 10.09.2017 04:08:27 10.09.2017
В Томской области впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора. Открыты 777 участков.03:08:59 10.09.2017
Избирательные участки открылись и начали работу в 08:00 по местному времени (03:00 мск) в Бурятии.02:44:29 10.09.2017 02:27:03 10.09.2017
В Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке проходят выборы депутатов городских дум. Всего во Владивостоке предстоит избрать 35 депутатов. На эти места претендуют более 200 кандидатов по партийным спискам и свыше 80 одномандатников.00:43:00 10.09.2017
Избирательные участки Сахалинской области открылись в 8:00 местного времени (00:00 мск) во всех 18 районах островного региона, сообщили в областной избирательной комисси.