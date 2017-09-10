Порядка 15% избирательных участков Саратовской области оснащены КОИБами

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 15% избирательных участков оснащены КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней) в Саратовской области, где в воскресенье проходят выборы губернатора и депутатов областной думы. Об этом журналистам рассказал врио главы Саратовской области Валерий Радаев, который в воскресенье также пришел проголосовать на один из участков города.
"Нам были дополнительно предоставлены КОИБы, это примерно 15% от числа избирательных участков. На участках есть видеофиксация", - сказал Радаев, отвечая на вопрос о технической обеспеченности участков.
Он добавил, что на выборах также работают наблюдатели "от всех политических партий, кто пожелали это сделать". "Все открыто и прозрачно, я думаю, выборы пройдут в нормальном штатном режиме", - подчеркнул Радаев.
Ранее сообщалось, что Саратовская область получила дополнительно 100 КОИБов и стала лидером в ПФО по количеству электронных урн для голосования на выборах 10 сентября.
В этом году в 20 регионах страны проходят выборы губернаторов и законодательных собраний. В Саратовской области в этом году выбирают главу региона, а также депутатов областной думы.