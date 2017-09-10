Врио губернатора Пермского края проголосовал на выборах главы региона

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников проголосовал на выборах главы региона.

"Мы пришли и всех призываем, несмотря на погоду, выйти из дома, дойти до избирательного участка и проголосовать. Это, наверное, самое главное, потому что это первые выборы губернатора за 17 лет. И, конечно, хотелось бы, чтобы максимальное количество людей воспользовались этим правом, особенно молодежь", - сказал Решетников журналистам.

По данным избирательной комиссии Пермского края, на 10:00 по местному времени (08:00 мск) явка на выборы главы края составила 4,44%.

Все 1840 избирательных участков открылись в регионе в 08:00 по местному времени (06:00 мск). Отдать голос за понравившегося кандидата в губернаторы Прикамья сегодня можно до 22:00 по местному времени (20:00 мск). Раньше голосование в Пермском крае проходило традиционно до 20:00 по местному времени (18:00 мск), однако 20 апреля текущего года Законодательное Собрание Прикамья приняло в двух чтениях законопроект Избирательной комиссии Пермского края, который вносит ряд изменений и дополнений в закон "О выборах губернатора Пермского края", в частности увеличивает отведенное для голосовании время на два часа. По словам представителя краевой избирательной комиссии Игоря Вагина, это сделано для удобства избирателей, поскольку многие предпочитают голосовать вечером.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в Единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили Пермские отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.