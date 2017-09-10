Врио главы Марий Эл высоко оценил организацию выборов в регионе

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев отметил хорошую организацию выборов в республике после осмотра избирательных участков. Об этом он сообщил журналистам на одном из них.

"Сегодня праздничный день в республике - Единый день голосования. В республике идут досрочные выборы главы и довыборы в законодательное собрание. Мы побывали на десяти участках, работа везде идет слаженно, организованно, настроение праздничное, звучит музыка, работают буфеты", - сказал он.

В Марий Эл в 8:00 мск открылось 530 избирательных участков. По словам заместителя председателя ЦИК Марий Эл Вениамина Осокина, жалоб со стороны избирателей не поступало. "С утра мы побывали на ряде участков, на одном из избирательных участков даже была очередь. Некоторые избиратели пришли к открытию участка и были готовы проголосовать. Это показатель того, что люди заинтересованы", - рассказал Евстифеев ТАСС.

В Единый день голосования - 10 сентября 2017 года в республике проходят досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания Марий Эл шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам Козьмодемьянскому и Волжскому. Центральная избирательная комиссия Марий Эл зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы региона. В их числе председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, а также временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев (от партии "Единая Россия").

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.