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Явка на выборы глав Томской области и Бурятии находится на уровне прошлых крупных выборов

Политика
10 сентября, 10:50 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, сентября. /ТАСС

Сообщается, что выборы проходят без нарушений

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на избирательные участки в Томской области и Республике Бурятия, где в воскресенье выбирают глав регионов, по состоянию на 12:00 местного времени не превысила показатель прошлых крупных выборов. Избирательный процесс в регионах проходит спокойно, нарушений не зафиксировано, передают корреспонденты ТАСС.

Выборы в Бурятии

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский, явка на выборы на данный момент чуть ниже показателя прошлого года, когда избирали депутатов Госдумы. "По состоянию на 12:00 местного времени (07:00 мск) проголосовали 17,42% от числа всех избирателей, это 123 тыс. 755 человек. Процент проголосовавших на это время чуть ниже прошлогодних выборов в Госдуму - тогда было 18,70%", - сказал он.

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По словам председателя Общественной палаты Бурятии Баира Бальжирова, на тех участках, где уже побывали члены рабочей группы по общественному контролю за ходом голосования, есть наблюдатели, сотрудники полиции. "Об общей явке пока говорить рано, но, например, на моем участке она выше, чем в прошлые годы", - сказал собеседник.

Он отметил, что к некоторым участкам возникли замечания. "Там, где голосовал я, микроавтобус закрыл вывеску, но после моего обращения машину перепарковали", - уточнил он. Председатель Общественной палаты республики отметил, что не хватает указателей, по которым избиратели могли бы найти свои участки.

Один из участков в Улан-Удэ посетил врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил важность активности избирателей. "Высокий процент явки показывает высокую активность граждан, а это ресурс, с которым можно решать вопросы в федеральном центре. Если за руководителем субъекта РФ стоят активные граждане, вопросы для региона решаются быстрее", - сказал он.

10 сентября в Бурятии впервые с 2002 года проходят прямые выборы главы региона. Республиканский избирком зарегистрировал кандидатами Цыденова ("Единая Россия"), члена партии "Коммунисты России" Батодалая Багдаева и координатора Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергея Дороша.

Выборы в Томской области

По данным облизбиркома, на 12:00 местного времени (08:00 мск) явка в Томской области составила 9,41%. Лидерами по явке являются районы: Александровский - 21,38%, Кривошеинский - 20,31% и Бакчарский - 19,99%. Аутсайдерами являются районы города Томска, в них явка не превышает 6%. Всего на 12:00 проголосовало 72,437 тыс. человек.

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Как сообщил ТАСС заведующий кафедрой политологии философского факультета Томского госуниверситета, доктор политических наук, профессор Алексей Щербинин, такая ситуация обычна для региона и не вызывает удивления. "Еще не вечер. Только что сам с избирательного участка, пока идет голосовать старшее поколение, молодежь еще отдыхает, тем более в субботу был городской праздник - День томича. Реально о явке можно говорить по результатам на 15:00-16:00", - сказал он.

В свою очередь в областном УМВД сообщили, что выборы проходят без нарушений. "Ни одного обращения в органы правопорядка не было", - уточнил ТАСС представитель ведомства.

В Томской области в этом году также впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора. Вместе с врио главы региона Сергеем Жвачкиным (выдвинут "Единой Россией") в выборах участвуют еще три кандидата: депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").

Выборы в других регионах

В Красноярском крае проходит 55 избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления. В том числе в Минусинске, Назарово, Норильске проходят выборы в городские советы. На 12:00 местного времени (08:00 мск) явка по Красноярскому краю составила 8,18% избирателей, в Минусинске - 11,49%, Норильске - 3,54%, Назарово - 16,2%.

"В Норильске явка одна из самых невысоких, - сообщил ТАСС зампред избиркома Красноярского края Александр Попов. - Информации о нарушениях пока к нам не поступало".

В самом Западном регионе Сибири - Омской области проходят выборы депутатов городского совета Омска, который в ноябре должен будет избрать нового мэра города. Явка на 10:00 местного времени (07:00 мск) составила 4,5 %, сообщили ТАСС в областном избиркоме, нарушений также не зафиксировано.

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