Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Досрочно в Москве на муниципальных выборах проголосовали 0,14% избирателей

Политика
10 сентября, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Досрочное голосование прошли 9598 человек, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве прошли порядка 9,6 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.

Смотрите также

Как проголосовать на выборах-2017

"Этот вопрос активно обсуждается всю избирательную кампанию не только по Москве, а в целом по стране - это досрочное голосование. В ходе досрочного голосования в Москве проголосовали 9598 человек, что составляет 0,14% от числа избирателей, включенных в списки", - сказал Горбунов.

В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
2
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
Как проголосовать на выборах-2017
5
Найти адрес участка для голосования 10 сентября можно на сайте госуслуг
6
Лукашенко заявил, что Белоруссии и России надо договариваться о взаимном признании виз
7
Дипломатов из Саудовской Аравии обвинили в финансировании репетиции терактов 11 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама