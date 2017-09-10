Досрочно в Москве на муниципальных выборах проголосовали 0,14% избирателей

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве прошли порядка 9,6 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.
"Этот вопрос активно обсуждается всю избирательную кампанию не только по Москве, а в целом по стране - это досрочное голосование. В ходе досрочного голосования в Москве проголосовали 9598 человек, что составляет 0,14% от числа избирателей, включенных в списки", - сказал Горбунов.
В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.