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Врио главы Карелии Парфенчиков назвал день выборов судьбоносным

Политика
10 сентября, 10:54 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 10, сентября. /ТАСС

В Единый день голосования жители региона впервые за 15 лет выберут главу республики

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ПЕТРОЗАВОДСК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков одним из первых пришел на расположенный в Индустриальном колледже Петрозаводска избирательный участок, где проходит голосование на выборах руководителя республики. День выборов он назвал судьбоносным, передает корреспондент ТАСС.

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"Для меня это (день выборов - прим. ТАСС) очень важный, судьбоносный день", - сказал Парфенчиков журналистам после голосования.

По его словам, в Единый день голосования он будет отдыхать. Врио главы Карелии не стал отвечать на вопрос о том, какие перемены могут произойти в регионе сразу после выборов. "Давайте дождемся итогов выборов, а потом уже будем комментировать перемены, которые могут ждать республику", - отметил он.

По данным ЦИК Карелии, в единый день голосования 10 сентября с 08:00 мск до 22:00 мск в регионе открыты 468 избирательных участков. В воскресенье впервые за 15 лет жители Карелии выбирают главу республики. На этот пост претендуют четверо кандидатов: Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР).

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.

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