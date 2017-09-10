Около 600 моряков-черноморцев могут проголосовать на кораблях за пределами Севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 600 моряков Черноморского флота на фрегате "Адмирал Эссен" и гидрографическом судне "Экватор" смогут принять участие в выборах губернатора Севастополя, находясь на боевой службе за пределами места постоянного базирования. Об этом сообщил журналистам председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.
"Гидрографическое судно "Экватор" и фрегат "Адмирал Эссен", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
"Это два корабля Черноморского флота, Военно-морского флота Российской Федерации. Находятся они на боевой службе в местах базирования, местом постоянного базирования их является город Севастополь. Что касается числа избирателей, то один из избирательных участков - это до 100 человек. Второй избирательный участок - это до 500 человек", - сказал Петухов.
Он отметил, что моряки впервые голосуют за пределами севастопольского гарнизона.
В городе Севастополе 10 сентября открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311 тыс. 143 избирателя.
Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатор Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от "Патриотов России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).