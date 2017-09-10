Явка на выборах в Свердловской области превышает 5%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Свердловской области, где в воскресение выбирают главу региона, составляет, по данным на 08:00 мск, 5,06%. Активность избирателей выше, чем на предыдущих прямых выборах свердловского губернатора в 2003 году, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

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"Средняя явка избирателей на выборах в Свердловской области, по состоянию на 10:00 (08:00 мск), составила 5,06%. Свердловчане голосуют активнее, чем в предыдущие годы: на выборах 2016 года в Госдуму явка на это же время была 4,9%, а на последних выборах свердловского губернатора в 2003 году - 2,57%", - уточнили в пресс-службе.

Председатель облизбиркома Валерий Чайников озвучил данные по явке на досрочных выборах, которые со 2 сентября проходили в труднодоступных районах области. "Мы подвели итоги по голосованию в труднодоступных районах региона, явка там составила 39,9%. В предыдущие выборы губернатора досрочного голосования не было, поэтому сравнивать не с чем, а если сравнивать с прошлым годом, когда были выборы в Госдуму и Заксобрание, то там было на 0,5% больше явка. Голосование началось штатно, на избирательных участках работает более 2,9 тыс. наблюдателей", - сообщил он.

По мнению директора уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, избиратели ведет себя активнее, потому что "жители региона соскучились по прямым выборам губернатора, которых не было 14 лет". "Есть несколько причин, почему голосуют активнее: во-первых, люди соскучились по этим выборам, во-вторых, есть среди кого выбрать, все-таки шесть претендентов есть. Погода не самая лучшая, холодно, моросит дождь, и это, безусловно, несколько сократит процент явки, но, думаю, что после 12:00 (10:00 мск) голосовать будут еще активнее", - рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, безопасность на избирательных участках обеспечивают около 1,5 тыс. спасателей.

Голосование в Нижнем Тагиле

В Нижним Тагиле, где сегодня избирают главу города и думу, явка на 12:00 местного времени составила почти 18,47%, то есть проголосовали уже более 50 тыс. жителей. По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игоря Холманских, избранному главе предстоит исполнить указ президента о подготовке города к 300-летию в 2022 году.

"Мы достаточно внимательно наблюдаем за выборами в Нижнем Тагиле, знаем всех кандидатов, кто заявился на места депутатов, и это квалифицированные, ответственные, пользующиеся уважением люди. То же самое можно сказать и о кандидатах на должность мэра. Тем более, что в Нижнем Тагиле предстоит достаточно большая работа, ведь в июле этого года президент подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. Предстоит конструктивная, совместная большая работа, такая же, как велась в Нижнем Тагиле с 2013 по 2015 годы по исполнению поручений главы государства ", - отметил Холманских.

На пост мэра города претендуют пять кандидатов, среди них предыдущий глава Сергей Носов, которого выдвинула партия "Единая Россия ", также представители от КПРФ, ЛДПР, "Партии Роста" и "Патриотов России".

О выборах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов. Муниципальный фильтр прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября избираются депутаты парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле. В регионе работают более 2,5 тысяч избирательных участков, на 40% из них организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Впервые технологию QR-кодирования результатов протоколов используют на 1,5 тыс. участках, всего установлено более 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Впервые в Единый день голосования в области работают Ситуационный центр облизбиркома и Центр общественного наблюдения за ходом выборов.