Более четверти избирателей проголосовали в Бурятии на выборах главы республики

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 27% избирателей Бурятии проголосовали по состоянию на 15:00 местного времени (10:00 мск) в ходе выборов главы республики. Об этом в воскресенье журналистам сообщил председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

"Явка на 15:00 местного времени (10:00 мск) - 27,73%. Это 197 тыс. 770 избирателей. На прошлогодних думских выборах на это время фиксировалось 28,52%", - сказал Ивайловский.

В лидерах по активности - Окинский район с 49% проголосовавших и Еравнинский - с 45%. Наименьшая активность избирателей наблюдается в Муйском районе (около 13 %) и в городе Северобайкальск (примерно 18%).

Как сообщили ТАСС в избиркоме республики, серьезных нарушений в ходе выборов нет. "Сигналов о нарушениях нет. Есть замечания по работе на участках, но они носят технический характер. Например, на одном участке избиратель указал на то, что журнал со списками голосующих не прошнурован. Но это не нарушение хода выборной кампании, это технический момент",- сказал Ивайловский.

Нет нарушений в ходе выборов в Бурятии и по данным регионального МВД. "Сигналов о нарушениях нет", - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что в охране общественного порядка задействовано свыше 1,5 тыс. сотрудников полиции.

Мнение политолога

По прогнозу политолога Алексея Михалева, в выборах главы Бурятии примут участие около 35% избирателей. "Это традиционная явка для республики", - сказал политолог.

"Идеальным результатом в Бурятии было бы 42%, то есть преодоление 40%",- сказал политолог.

На данный момент, по его мнению, явка достаточно вялая, "но есть еще шанс, что до вечера ситуация исправится".