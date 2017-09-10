Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены избирательной комиссии подрались на одном из участков в Саратове

Политика
10 сентября, 12:04 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, сентября. /ТАСС

Отмечается. что драка произошла после просьбы члена комиссии предоставить данные, выходившие за пределы его полномочий

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области проводит проверку по факту драки на избирательном участке № 87. Потасовка между членами избирательной комиссии произошла в ходе выборов главы региона и депутатов облдумы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии области Татьяна Комольцева.

"Нам поступила информация о драке в саратовской участковой избирательной комиссии № 87. По данному факту нашими сотрудниками проводится проверка", - сказала Комольцева.

Она уточнила, что один из членов комиссии стал требовать предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, но получил отказ, после чего он устроил потасовку.

"Пока ведется проверка. Результаты проверки будут оглашены позже. Сейчас на месте работают сотрудники избиркома, а также сотрудники полиции, которые разбираются в ситуации", - отметила Комольцева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
3
Глава МГИК: ролик о нарушениях в районе Ново-Переделкино мог быть смонтирован
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
Как проголосовать на выборах-2017
6
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
7
Более 400 человек эвакуированы из-за утечки газа в Астрахани
Темы дня
Новости партнеров
Реклама