Члены избирательной комиссии подрались на одном из участков в Саратове

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области проводит проверку по факту драки на избирательном участке № 87. Потасовка между членами избирательной комиссии произошла в ходе выборов главы региона и депутатов облдумы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии области Татьяна Комольцева.

"Нам поступила информация о драке в саратовской участковой избирательной комиссии № 87. По данному факту нашими сотрудниками проводится проверка", - сказала Комольцева.

Она уточнила, что один из членов комиссии стал требовать предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, но получил отказ, после чего он устроил потасовку.

"Пока ведется проверка. Результаты проверки будут оглашены позже. Сейчас на месте работают сотрудники избиркома, а также сотрудники полиции, которые разбираются в ситуации", - отметила Комольцева.