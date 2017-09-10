Глава МГИК: ролик о нарушениях в районе Ново-Переделкино мог быть смонтирован

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МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Ролик о нарушениях избирательного процесса в московском районе Ново-Переделкино, который накануне распространили в сети интернет, может быть монтажом. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Ново-Переделкино и замглавы управы этого района "в связи с утратой доверия" "за грубейшие нарушения" в ходе избирательной кампании. Также на своей странице "ВКонтакте", он написал, что все председатели участковых избирательных комиссий (УИК) в районе заменены, а документы о нарушениях в понедельник будут переданы в прокуратуру. Как пояснила позднее пресс-служба Мосгоризбиркома, "в ночь с 8 на 9 сентября в сети интернет распространена видеозапись, из которой следует, что на встрече с членами участковых избирательных комиссий района Ново-Переделкино заместитель главы управы указанного района в ходе обсуждения предстоящих выборов передал членам комиссий бумажные конверты с неизвестным содержимым".
"Ночью американский провайдер разместил видео, на котором якобы первый замглавы управы Ново-Переделкина обсуждает с несколькими председателями участковых комиссий, как можно заниматься махинациями на выборах и якобы передает им конверты. Что в конвертах - на ролике не видно", - пояснил в воскресенье председатель Мосгоризбиркома.
По словам Горбунова, в ситуации разбираются правоохранительные органы, которые установят подлинность записи.
При этом он не исключил, что "возможен монтаж, наложение текста на видео". Мы знаем какая техника, мы обратились в правоохранительные органы, они установят подлинность записи и виновность всех, фигурирующих в этом ролике", - сказал Горбунов. Он подчеркнул, что это будет сделано, чтобы не допустить "очернения выборов в Москве".
Глава МГИК назвал ситуацию провокацией. "Я свою точку зрения скажу. Думаю, что это спланированная провокация, потому что если бы речь шла о законопослушном гражданине, который был якобы свидетелем такого дела и снял это все, он бы, если хочет бороться с нарушениями, написал бы заявление в полицию", - отметил Горбунов.
По его словам, ролик был сделан именно для того, чтобы разместить его в интернете. "Создать такой фон. Тут же появились однотипные заявления, сигнализирующие об этом. То есть все они сидят в три часа ночи и ждут этот ролик, и после его выхода тут же пишут жалобы в избирком", - полагает председатель МГИК.
Горбунов также обратил внимание, что все это совпало с заявлением "господина Ходорковского", "который говорит об объемах информирования о выборах в Москве и предлагает эти выборы перенести". "После размещения ролика ряд общественных организаций обращается к председателю ЦИК вообще отменить выборы в Ново-Переделкино и перенести остальные", - напомнил он.
В Москве в воскресенье проходят выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.