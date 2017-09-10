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Более 13% избирателей уже проголосовали на выборах губернатора Пермского края

Политика
10 сентября, 12:21 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 10, сентября. /ТАСС

Избирательные участки в регионе работают с 08:00 до 22:00 по местному времени

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 260 тыс. избирателей (13,51%) на 12:00 (10:00 мск) проголосовали в Пермском крае на выборах главы региона. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Антон Маклаев.

"По данным на 12:00 (10:00 мск), явка составила 13,51%, проголосовали 261 тыс. 325 избирателей", - сказал Маклаев.

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По словам экспертов, это не очень высокая явка, такой показатель может быть обусловлен неблагоприятными погодными условиями - в Перми и крае все утро идет дождь и холодает. "Народу приходит мало, но, думаю, что это плохая погода. Возможно, после обеда люди начнут приходить, в итоге, я думаю, будет явка", - пояснил сенатор парламента Чехии Ярослав Дубрава, отметив, что на тех избирательных участках Перми, где он побывал, "никаких нарушений не было".

Все 1840 избирательных участков открылись в Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск), проголосовать можно до 22:00 по местному времени (20:00 мск). Раньше голосование в Пермском крае проходило до 20:00 по местному времени (18:00 мск), однако 20 апреля Заксобрание Прикамья приняло ряд изменений и дополнений в закон "О выборах губернатора Пермского края", в том числе увеличено отведенное для голосования время на два часа. По словам представителя краевого избиркома Игоря Вагина, это сделано для удобства избирателей, поскольку многие предпочитают голосовать вечером.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили Пермские отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.

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