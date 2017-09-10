Госсовет Адыгеи тайным голосованием избрал Мурата Кумпилова главой республики

МАЙКОП, 10 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Госсовет Республики Адыгея в воскресенье тайным голосованием избрал врио главы Мурата Кумпилова руководителем региона на ближайшие пять лет. За кандидатуру Кумпилова, который является врио главы республики с 12 января, проголосовали 48 из 48 присутствующих депутатов, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

"По итогам голосования главой Республики Адыгея избран Кумпилов Мурат Каральбиевич", - сказал спикер парламента Владимир Нарожный.

Депутатский корпус парламента Адыгеи, состоящий из представителей четырех партий - "Единой Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ, выбирал главу республики тайным голосованием. Председатель парламента Владимир Нарожный предоставил право всем кандидатам на пост главы выступить перед депутатами с программой предстоящей деятельности в случае его избрания.

Опыт и поддержка

Кумпилов, выступая в Госсовете после избрания, поблагодарил парламент за поддержку и доверие. "Для меня это особенно важно, так как ваш выбор говорит о высокой оценке нашей деятельности и о доверии. <...> В предстоящей работе рассчитываю на дальнейшее конструктивное сотрудничество с республиканским парламентом. Мы уже начали продуктивную совместную работу, и уверен, она будет продолжена", - сказал он.

Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который присутствовал на заседании парламента республики, выразил уверенность, что опыт Кумпилова в органах власти "станет залогом плодотворного сотрудничества между законодательной и исполнительной властью в интересах всех жителей республики".

"Адыгея обладает уникальными природными ресурсами и значительным инвестиционным потенциалом. По ее территории проходят замечательные туристические маршруты, которые широко известны не только в России, но и за рубежом. Здесь живут и работают трудолюбивые, ответственные люди, динамично развивается туристический кластер, успешно реализуются социальные программы. Развитие республики будет еще динамичнее, если создать максимально благоприятные условия для проявления деловой активности, предприимчивости, инициативы граждан", - отметил полпред.

О выборах

В январе президент России Владимир Путин в связи с истечением срока полномочий принял отставку Аслана Тхакушинова, который возглавлял Адыгею с 2006 года. На должность врио главы был назначен 43-летний спикер республиканского парламента Кумпилов, имеющий большой опыт работы в органах исполнительной власти республики. На посту премьер-министра Адыгеи Кумпилов проработал с 2008 по 2016 годы.

В августе президент РФ внес в Госсовет республики три кандидатуры на пост главы - Кумпилова, председателя парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободы и генерального директора открытого акционерного общества "Зарем" Шамсудина Пшизова.

Главу Адыгеи, согласно решению республиканского парламента от марта 2016 года, избирают депутаты Госсовета путем тайного голосования. Эта мера позволяет снизить затраты на организацию выборов высшего должностного лица Адыгеи.