Гидрометцентр: в России не ожидаются погодные катаклизмы, способные помешать выборам

Испанец Мальенко обслужит матч Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКАСпорт 10 сентября, 12:54
Главы МИД России и Саудовской Аравии начали переговоры в ДжиддеПолитика 10 сентября, 12:53
Аввакумова стала второй на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 10 сентября, 12:49
Гидрометцентр: в России не ожидаются погодные катаклизмы, способные помешать выборамПолитика 10 сентября, 12:46
"Роснефть" заявила о пресечении коррупционных действий главы "Сахалинморнефтегаза"Экономика и бизнес 10 сентября, 12:39
Более 13% избирателей уже проголосовали на выборах губернатора Пермского краяПолитика 10 сентября, 12:21
Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 15 по 17 декабря в АвстрииСпорт 10 сентября, 12:11
Памфилова поблагодарила наблюдателей, следящих за выборами "под лупой"Политика 10 сентября, 12:00
Футболист Ари арендовал бразильский клуб "Униклиник" с правом выкупаСпорт 10 сентября, 11:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Гидрометцентр не ожидает опасных природных явлений, способных помешать проведению единого дня голосования. Об этом заявила в воскресенье в ЦИК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Я думаю, что погода не помешает проведению выборов. Грозные опасности, которые сотрясают Атлантику и Северо-Американский континент, нам не угрожают", - сказала она.
"Пока никаких опасных и экстремальных погодных явлений не прогнозируется", - добавила Макарова.
Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, проходит 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.