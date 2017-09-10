Главы МИД России и Саудовской Аравии начали переговоры в Джидде

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ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 10 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Адель аль-Джубейр начали переговоры в Джидде. Об этом передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.
Перед встречей Лавров расписался в книге почетных гостей саудовского МИД. Министры обменялись приветствиями, после чего беседа продолжилась за закрытыми дверями.
Ранее сегодня глава МИД РФ был принят королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.