Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД России и Саудовской Аравии начали переговоры в Джидде

Политика
10 сентября, 12:53 UTC+3 ДЖИДДА Аравия/ 10, сентября. /ТАСС

Министры обменялись приветствиями и удалились на беседу за закрытыми дверями

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

© Александр Щербак/ТАСС

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 10 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Адель аль-Джубейр начали переговоры в Джидде. Об этом передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

Перед встречей Лавров расписался в книге почетных гостей саудовского МИД. Министры обменялись приветствиями, после чего беседа продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее сегодня глава МИД РФ был принят королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Смотрите также

Ушаков: визит короля Саудовской Аравии в Россию планируется на начало октября

МИД РФ: развитие связей между Россией и Саудовской Аравией отвечает интересам сторон

Новак: Россия и Саудовская Аравия займутся производством оборудования для нефтедобычи

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
3
Глава МГИК: ролик о нарушениях в районе Ново-Переделкино мог быть смонтирован
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
Как проголосовать на выборах-2017
6
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
7
Более 400 человек эвакуированы из-за утечки газа в Астрахани
Темы дня
Новости партнеров
Реклама