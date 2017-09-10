Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье днем проголосовал на выборах депутатов муниципальных образований столицы. Он принял участие в голосовании на избирательном участке номер 90 - по месту регистрации в Пресненском районе столицы.
"Сегодня выборы местного самоуправления Москвы - выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов", - заявил Собянин журналистам после того, как отметил в избирательном бюллетене трех кандидатов и опустил бюллетень в КОИБ.
Он добавил, что от того, как будут сформированы органы местного самоуправления, во многом зависит качество жизни горожан. "Приглашаю всех прийти на избирательные участки, благо, сегодня хорошая погода", - сказал мэр Москвы.