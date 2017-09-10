Число голосующих дома москвичей сократилось на треть

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов предостерег от возможных провокаций, связанных с голосованием на дому на проходящих в столице муниципальных выборах.
В воскресенье в беседе с журналистами он отметил, что в интернете начинает распространяться информация о якобы массовом голосовании на дому. "Официально заявляю: на последних выборах мэра на дому проголосовали порядка 90 тыс. человек, на сегодняшний день предварительно заявок, поданных заранее, на порядок ниже - тыс. 60. Можно и сегодня еще подавать заявки. Я думаю, что в итоге будет где-то около этой цифры, на треть ниже [чем на выборах мэра]", - сказал Горбунов.
Он отметил, что утром на любых выборах в Москве наблюдается низкая явка, так как москвичи в выходной предпочитают дольше спать. "Все это потолочные заявления - в два, три, пять раз больше [голосующих на дому]. Мы официальной информацией располагаем", - подчеркнул Горбунов. "Я к тому, что сейчас опять начнутся провокации, такие заявления заранее пытаюсь оправдать", - добавил он.
Глава Мосгоризбиркома также отметил, что часто в жалобах фигурируют участки, где голосуют военные, так как это воспринимают как массовое голосование.
"Есть девятый избирательный участок на Арбате - это Минобороны, там голосуют офицеры, которые являются жителями Москвы, имеют регистрацию по месту жительства, поэтому на этом участке военные голосуют. Просто сразу начинаются разговоры о специальном скоплении народа. Арбат, военные - это постоянная тема, которая муссируется постоянно всеми в интернете", - пояснил Горбунов. "Поэтому и досрочное голосование на Арбате было больше, многие на службе, на дежурстве сегодня", - указал он, предупреждая возможные обвинения в нарушениях.
Горбунов отметил, что в столице есть несколько таких участков, где централизованно голосуют москвичи, например сотрудники Росгвардии. При этом председатель комиссии подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не голосуют в Москве. "Они могут голосовать, если они проходят службу по месту жительства. Но таких случаев очень мало", - сказал Горбунов.