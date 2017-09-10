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Явка избирателей в двух районах Ямала за первые четыре часа достигла 50%

Политика
10 сентября, 13:17 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что в северных регионах явка бывает высокой с утра "из-за специфики производства и климата"

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Явка избирателей на муниципальные выборы в Ямальском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за первые четыре часа голосования достигла 50%. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в избиркоме региона.

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"На Ямале на 12:00 местного времени (10:00 мск) свои голоса отдали 25% избирателей, но уже есть муниципалитеты-рекордсмены - в Красноселькупском районе проголосовало уже около 60%, в Ямальском районе почти 50%", - уточнили в избиркоме.

По данным комиссии, Ямал каждый раз демонстрирует хорошую явку на выборах в сельских территориях. "Необходимо учитывать, что прошло досрочное голосование жителей тундры. В труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа, куда члены избиркома добирались на вертолетах, лодках и вездеходах, проголосовало почти 4,9 тыс. оленеводов, рыбаков и вахтовиков, а в помещениях участковых избирательных комиссий - 3148 избирателей", - уточнили в избиркоме.

В арктическом ЯНАО 10 сентября проходят дополнительные выборы двух депутатов регионального Заксобрания шестого созыва, а также 70 муниципальных кампаний - это выборы муниципальных дум и глав населенных пунктов на ближайшие пять лет. В голосовании задействовано более половины жителей региона. По всем уровням выборов на Ямале зарегистрировано 753 кандидата, из них 388 - от партии "Единая Россия", 191 - от ЛДПР, 25 - от КПРФ, 17 - от "Справедливой России" и 132 самовыдвиженца. Население региона - более 530 тыс. человек.

Явка в других регионах Урала

Рост явки фиксируют и в Свердловской области, где на пост губернатора региона претендуют шесть человек. По данным областного избиркома, по состоянию на 12:00 (10:00 мск) средняя явка избирателей составляет 14,62%. "Избиратели голосуют активнее, чем на предыдущих прямых выборах губернатора региона, в 2003 году явка на то же время составляла 9,15%", - отметили избиркоме.

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В Курганской области, где проходят выборы одного депутата Курганской областной думы, двух депутатов городской думы Кургана, а также несколько муниципальных кампаний, по состоянию на 14:00 местного времени (12:00 мск) проголосовали уже почти 14% избирателей.

Похожая ситуация в Челябинской области, где проходят выборы в органы местного самоуправления, явка на выборах по состоянию на 14:00 местного времени (12:00 мск) составила чуть более 15%. "Это довыборы. Мы такую явку на них расцениваем как данность", - прокомментировал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

На голосование не влияет даже дождливая прохладная погода. По данным избирательной комиссии Тюменской области, на территории региона проходит 38 избирательных муниципальных кампаний, замещению подлежат 90 депутатских мандатов. "По состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) явка - 22%. Нарушений нет", - уточнили ТАСС в избирательной комиссии Тюменской области.

По мнению директора уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, нынешнее голосование отмечается определенным увеличением явки на Урале, но о причинах тенденции можно будет говорить к вечеру. "В северных регионах явка всегда бывает высокой с утра из-за специфики производства и климата. Люди предпочитают с начала дня проголосовать в силу определенных условий", - пояснил он.

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