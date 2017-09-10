Выборы во Владивостоке прошли при низкой явке избирателей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов городской думы Владивостока прошли при низкой явке избирателей. На 18:00 (11:00 мск) местного времени явка избирателей составила 12,65% (56,293 тыс. человек), сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

Как отмечается, такая явка традиционна для Владивостока. Во время последних выборов в гордуму в 2012 году общая явка избирателей составила 12,95%. "Из того, что вижу, по состоянию на 18:00 явка во Владивостоке в принципе сопоставима с той, которая была на последних выборах депутатов Владивостокской городской думы (в 2012 году), на данный момент она составляет 12,65%", - прокомментировала ТАСС ход завершившегося в 20:00 (13:00 мск) голосования председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

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Как отметила Гладких, не называя количество обращений, большая часть поступивших в течение дня жалоб связана с организацией голосования в Находке и Большом Камне. По ее словам, "ни одного обращения, которое бы могло повлиять на легитимность результатов выборов, сегодня не поступало". "Это были какие-то обращения, которые разрешались по ходу проведения голосования и решались комиссиями. Где-то они обоснованные, где-то необоснованные, по-разному", - заявила председатель крайизбиркома.

Всего во Владивостоке избирали 35 депутатов городской думы. На эти места претендовали более 200 кандидатов по партийным спискам и свыше 80 одномандатников. Были открыты 236 стационарных, три временных и 73 судовых избирательных участка. Впервые во Владивостоке на избирательных участках была применена технология машиночитаемого кода, когда результаты на каждом избирательном участке подсчитывается традиционным методом, после чего цифры с помощью специального программного обеспечения вводятся в компьютер. После обработки печатается итоговый бюллетень в QR-кодом. Также на избирательных участках Владивостока были установлены 79 систем КОИБ.

По данным городских избиркомов, наиболее более активно проходили выборы депутатов городских дум в Большом Камне, где на участки на 18:00 местного времени пришли 33,58% избирателей, и в городе Фокино, где явка составила 29,14%. Менее активны были избиратели на выборах депутатов городских дум в других муниципалитетах. На 18:00 местного времени в Артеме на участки пришли 17,95% избирателей, в Арсеньеве - 17,91%, в Дальнегорске -16,14%, а в Находке - 20,92%.