Избирком Саратовской области зарегистрировал две жалобы на нарушения на выборах

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области зарегистрировала две жалобы на нарушения, допущенные в ходе выборов главы региона и депутатов областной думы 10 сентября. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии области Татьяна Комольцева.
"На данный момент зафиксированы две жалобы. Одна из них касается предвыборной агитации в ходе голосования", - сказала Комольцева, уточнив, что данные по второй жалобе пока уточняются.
Кроме того, избирком продолжает проверку по факту драки на одном из участков региона, где, по предварительной информации, один из членов комиссии стал требовать предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, а, получив отказ, устроил потасовку.
"Данные события на ход голосования не повлияли", - пояснила Комольцева.
В Саратовской области в этом году выбирают главу региона, а также депутатов областной думы.