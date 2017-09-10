Член ЦИК РФ сомневается в необходимости продления работы избирательных участков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Член ЦИК РФ Евгений Колюшин поставил под сомнение необходимость продления работы избирательных участков после 20:00 по местному времени.

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Стандартным сроком работы избирательных участков в России является период с 08:00 до 20:00 по местному времени, однако регионам разрешено продлевать эти сроки. На этих выборах своим правом, в частности, воспользовались Пермский край и Республика Карелия, продлившие время работы участков до 22 часов, а также Калининградская область (до 21 часа).

"Я не думаю, что это [продление времени работы участков] сильно увеличит явку, есть опасения, что в этот период могут быть какие-то серьезные нарушения", - сказал Колюшин в воскресенье во время прямого включения главы избиркома Пермского края в информационном центре Центризбиркома.

"Право у субъекта такое [пролонгировать работу участков] есть, но возникает вопрос, зачем это делать", - добавил член ЦИК, отметив, что в том числе из-за таких решений создается "большая нагрузка на членов избирательных комиссий".

Выборы 10 сентября

10 сентября выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, за исключением Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

В частности, проходят дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Прямые выборы глав субъектов проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В шести регионах - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - идет голосование на выборах депутатов законодательных собраний.

Кроме того, проходит множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве.