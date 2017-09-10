Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Член ЦИК РФ сомневается в необходимости продления работы избирательных участков

Политика
10 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Правом продлить срок работы избирательных участков воспользовались в Пермском крае, Карелии и Калининградской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Член ЦИК РФ Евгений Колюшин поставил под сомнение необходимость продления работы избирательных участков после 20:00 по местному времени.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Стандартным сроком работы избирательных участков в России является период с 08:00 до 20:00 по местному времени, однако регионам разрешено продлевать эти сроки. На этих выборах своим правом, в частности, воспользовались Пермский край и Республика Карелия, продлившие время работы участков до 22 часов, а также Калининградская область (до 21 часа).

"Я не думаю, что это [продление времени работы участков] сильно увеличит явку, есть опасения, что в этот период могут быть какие-то серьезные нарушения", - сказал Колюшин в воскресенье во время прямого включения главы избиркома Пермского края в информационном центре Центризбиркома.

"Право у субъекта такое [пролонгировать работу участков] есть, но возникает вопрос, зачем это делать", - добавил член ЦИК, отметив, что в том числе из-за таких решений создается "большая нагрузка на членов избирательных комиссий".

Выборы 10 сентября

10 сентября выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, за исключением Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

В частности, проходят дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Прямые выборы глав субъектов проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В шести регионах - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - идет голосование на выборах депутатов законодательных собраний.

Кроме того, проходит множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
3
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
СМИ: сирийские войска вошли в город Дейр-эз-Зор
6
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама