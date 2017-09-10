Низкая явка сохраняется на выборах глав регионов в Сибири

ТАСС, 10 сентября. Жители Томской области и республики Бурятия, где в воскресенье выбирают глав регионов, не очень активно идут на избирательные участки. В Томской области по состоянию на 15:00 местного времени (11:00 мск) явка составила 17,6%, в Бурятии к 16:00 по местному времени (11:00 мск) проголосовали менее трети избирателей, передают корреспонденты ТАСС.

Томская область: явке могли помешать дожди

По данным Томского облизбиркома, на 15:00 местного времени явка в регионе составила 17,61%. Всего к этому времени проголосовали свыше 135,5 тыс. избирателей.

По мнению руководителя рабочей группы "Общественный контроль на выборах" Чингиса Цыренжапова, негативно сказаться на явке избирателей могла установившаяся в регионе дождливая погода. При этом он отметил, что голосование идет спокойно и без серьезных нарушений.

"Я езжу по участкам, и пока обратил внимание на то, что у наблюдателей одного кандидата яркие бейджи агитационного формата. Кроме того, в Томске видели легковые автомобили с агитацией в пользу одного из кандидатов на стеклах. Но пока это единичные случаи, и однозначно нельзя сказать, что это нарушения", - добавил Цыренжапов, отметив, что облизбирком уведомлен обо всех нарушениях.

О схожем нарушении журналистам сообщил и глава облизбиркома Эльман Юсубов. "В городе Колпашево Томской области полицией зафиксировано нарушение: в непосредственной близости от избирательного участка полиция задержала автобус ПАЗ с рекламой кандидата от ЛДПР на бортах ближе 50 м от участка. В данный момент полиция проводит расследование", - сказал он. При этом, по его словам, на 15:00 местного времени ни областная избирательная комиссия, ни районные комиссии нарушений не фиксировали.

В Томской области в этом году впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора. Вместе с врио главы региона Сергеем Жвачкиным (выдвинут "Единой Россией") в выборах участвуют еще три кандидата: депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").

В Бурятии ожидают традиционную явку

Как сообщал ранее журналистам председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский, явка на выборы на данный момент чуть ниже показателя прошлого года, когда избирали депутатов Госдумы. По его данным, "явка на 15:00 местного времени (10:00 мск) - 27,73%, это 197 тыс. 770 избирателей, на прошлогодних думских выборах на это время фиксировалось 28,52%".

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Невысокая явка, как считает политолог Алексей Михалев, во многом связана с тем, "что население отвыкло участвовать в выборах" - прямые выборы главы Бурятии не проводились с 2002 года. По его прогнозу, в этом году на участки в регионе придут около 35% избирателей. "Это традиционная явка для республики", - сказал политолог.

Ранее в избиркоме республики ТАСС сообщили, что серьезных нарушений в ходе выборов пока нет. Все замечания носят технический характер.

10 сентября в Бурятии впервые с 2002 года проходят прямые выборы главы региона. Республиканский избирком зарегистрировал кандидатами врио главы Бурятии Алексея Цыденова ("Единая Россия"), члена партии "Коммунисты России" Батодалая Багдаева и координатора Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергея Дороша.

На Алтае выбирают районные власти

Муниципальные выборы проходят в воскресенье в Алтайском крае - в регионе предстоит выбрать 6,2 тыс. представителей муниципальной власти. По итогам голосования будет сформировано большинство законодательных органов муниципального уровня - в городах, районах и сельсоветах. Также в регионе изберут почти 200 глав сельских советов и одного депутата на вакантное кресло в краевом Заксобрании.

"Явка в Алтайском крае на 15:00 местного времени составила 18.14% - это 312,9 тыс. человек", - сообщили в краевом избиркоме. В комиссии также отметили, что 42 бюллетеня на участках будут признаны недействительными - на них не оказалось необходимых штампов.