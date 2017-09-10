Все кандидаты в губернаторы Новгородской области и Карелии проголосовали до полудня

ТАСС, 10 сентября. Все кандидаты в губернаторы Новгородской области и Республики Карелия проголосовали до полудня по московскому времени. Здесь, а также в Калининградской области выбирают глав регионов.

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин около 10 часов приехал на участок, расположенный в микрорайоне "Северный". Он отметил, что недавно купил квартиру в этом районе. Никитин выразил надежду, что жители также проявят гражданскую позицию, а затем поехал на службу в Софийский собор. Все кандидаты на пост губернатора проголосовали еще до полудня.

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Член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, посетивший несколько избирательных участков в Новгороде, отметил позитивный настрой жителей и хорошее оснащение участков. "Есть полное понимание у членов комиссий, что надо делать, на 12 часов все складывается благополучно. На будущее хотелось бы пожелать кандидатам от оппозиционных партий, чтобы на выборах от них было больше наблюдателей", - рассказал Кирьянов ТАСС.

Комментируя явку на 12:00, он отметил, что северо-запад страны никогда не отличался активностью. "Но в связи с тем, что новгородцы связывают большие ожидания с новым губернатором, думаю, явка ожидается большой", - сказал он, не назвав конкретную цифру. По данным электронной системы, средняя явка по Новгородской области составляет 10,18%.

В Карелии, по данным ЦИК республики, явка на выборах главы региона на 12:00 мск составила 8,29 % или 44 тыс. избирателей. В голосовании приняли участие все кандидаты, претендующие на пост высшего должностного лица региона: Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР). "Для меня это [день выборов] очень важный, судьбоносный день", - сказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков журналистам после голосования.

"Выборы организованы на высоком уровне. Сама предвыборная кампания проходила очень спокойно и, кончено, хотелось, чтобы кандидаты <…> активнее продвигали свою позицию. Избранному руководителю региона, в первую очередь, предстоит повысить доходную часть бюджета, чтобы решать вопросы по таким насущным проблемам как транспортная инфраструктура, промышленность", - заявил ТАСС председатель рабочей группы по защите избирательных прав граждан Общественной палаты республики Сергей Абдрашитов.

Впервые в истории карельских выборов время голосования продлено на два часа - до 22:00 мск. Такое решение в мае 2017 года приняли депутаты законодательного собрания республики для удобства дачников и местных жителей, которые поздно завершают работу.

Выборы депутатов в Ленинградской области

Активность избирателей на выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу по состоянию на 12 часов составила 6,39%. В округ входят Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский муниципальные районы, Сосновоборский городской округ, а также часть территории Гатчинского муниципального района. На участке выборов депутата заксобрания региона Кировского одномандатного избирательного округа активность составляет 5,15%.

Местные выборы

На выборах в Псковскую городскую Думу явка на 10:00 мск составила 4,61%, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Избиркома Татьяна Лупоносова. "Показатель явки в этом году выше, чем на прошлых выборах, проходивших в 2012 году, тогда на 10:00 проголосовали 3,3% избирателей" - отметила она.

В 15 муниципальных образованиях Псковской области на сегодняшнем голосовании применяется технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом), что позволит оперативно вводить данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы". Новшество внедрено на 216 участках.

На 15 мандатов Псковской городской думы претендуют 344 кандидата. За ходом голосования в области следят 1425 наблюдателей. Безопасность и правопорядок обеспечивают около 800 сотрудников правоохранительных органов.

В Вологодской области проходят самые масштабные по Северо-Западу муниципальные выборы, в 25 из 28 муниципалитетов области предстоит избрать глав 90 поселений, депутатов 130 муниципальных советов, в том числе полностью сформировать новый состав Череповецкой городской думы. Явка в Череповце на 12 чалов мск 6,57%, в целом по области - 10,74%.

В Республике Коми проходят довыборы в советы различного уровня в восьми муниципалитетах из 20. Явка на 12 часов составила 5,36%.

В единый день голосования на территории Архангельской области проходят выборы депутатов представительных органов десяти муниципальных районов, четырех городских округов, в девяти городских и сельских поселениях региона, а также главы одного муниципального образования. В области открылись 446 избирательных участков. На 12 часов явка составила 6,4%.

В Ненецком автономном округе выборы проводятся в десяти муниципальных образованиях: в четырех выбирают нового главу, в девяти - депутатов местных советов. В Нарьян-Маре проходят дополнительные выборы депутата городского совета по Центральному избирательному многомандатному округу. Явка по НАО на полдень составила 14,36%.