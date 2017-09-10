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Рязанский облизбирком проверяет жалобу от sms-агитации за кандидата в губернаторы от ЛДПР

Политика
10 сентября, 14:03 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 10, сентября. /ТАСС

Зампредседателя комиссии Дмитрий Боков уточнил, что подтверждения того, что "рассылка была, кроме как со слов" нет

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РЯЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Рязанской области проверяет информацию об sms-рассылке с призывом прийти на выборы губернатора региона и проголосовать за кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Александра Шерина. Об этом ТАСС сообщили в облизбиркоме.

"Мы сейчас занимаемся жалобой по sms-рассылке. У нас нет пока подтверждения, даже фотографий, что эта рассылка была, кроме как со слов", - уточнил ТАСС зампредседателя комиссии Дмитрий Боков.

По его данным, жалоба поступила от гражданина, кроме того, по факту рассылки были звонки на горячую линию.

10 сентября в Рязанской области проходят выборы губернатора. На пост главы региона претендуют врио губернатора Николай Любимов, глава комитета Рязанской облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков ("Справедливая Россия"), начальник главного архивного управления области Александра Перехватова (Партия роста), депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) и пенсионер Владимир Федоткин (КПРФ).

Всего в единый день голосования в Рязанской области открыты 1026 участков, проходит 131 избирательная кампания. По итогам голосования должны быть замещены 738 мандатов депутатов представительных органов муниципалитетов и 56 мандатов глав муниципальных образований.

В голосовании смогут принять участие более 926 тыс. человек.

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