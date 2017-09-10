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Два международных эксперта положительно оценивают ход выборов в Крыму

Политика
10 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Всего в регионах работает группа из 11 экспертов из 11 стран

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Два бывших депутата Национального собрания Франции в качестве международных экспертов наблюдают за выборами в Крыму и оценивают их положительно. Об этом заявил в воскресенье журналистам член ЦИК Василий Лихачев.

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По его словам, в регионах работает группа экспертов, которые приехали в России по линии общественных организаций. Лихачев отметил, что в составе этой группы 11 экспертов из 11 стран.

"Я час назад связывался с Севастополем. Идут позитивные оценки, это очень важно. В Крыму двое [экспертов] - это бывшие депутаты Национального собрания Франции", - добавил он.

Как указал Лихачев, среди экспертов, наблюдающих за выборами в РФ, бывшие парламентарии и ученые. "Для нас принципиально важно, что интерес существует. Их интересует законодательство, порядок работы избирательных комиссии, порядок подсчета", - уточнил член ЦИК.

Выборы разных уровней проходят 10 сентября в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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