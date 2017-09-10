РФ и Саудовская Аравия обсудят облегчение визового режима для деловых кругов

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ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия обсудят возможность облегчения визового режима для представителей деловых кругов. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
"У нас налицо общая заинтересованность наращивать регулярный политический диалог на всех уровнях, - подчеркнул Лавров. - Договорились активизировать культурные и гуманитарные обмены, которые помогают нашим людям лучше узнавать друг друга. Человеческие контакты содействуют развитию сотрудничества во всех областях, в том числе в экономике".
"Условились посмотреть, как можно сделать более комфортным визовый режим для представителей деловых кругов РФ и Саудовской Аравии, которые реализуют совместные проекты", - сказал российский министр.
Лавров отметил, что РФ и Саудовская Аравия сейчас согласовывают сроки проведения очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству. "Рассчитываем, что ее работа позволит укрепить позитивную тенденцию к росту товарооборота, которая наметилась в этом году после известного спада в 2016 году", - добавил он.