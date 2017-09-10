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Полиция в Пскове задержала двух человек за агитацию в день выборов

Политика
10 сентября, 14:29 UTC+3 ТАСС

У задержанных найдены папки с документами для проведения агитационной деятельности в интересах партии "Справедливая Россия"

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ТАСС, 10 сентября. Полиция в Пскове, где проходят выборы депутатов городской Думы, задержала двух женщин, распространявших в день голосования агитационные материалы "Справедливой России". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Псковской области Оксана Ширан.

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"По информации, поступившей из УМВД Пскова, на улице Мирной вблизи Дома офицеров сотрудниками полиции были задержаны две женщины, жительницы Пскова, которые, с их слов, распространяли визитки по трудоустройству на работу, - сказала она. - На самом деле у них были обнаружены папки с документами для проведения агитационной деятельности на возмездной основе в интересах партии "Справедливая Россия".

Обе задержанных доставлены в полицию для разбирательства. По факту ведется проверка.

На 15 мандатов Псковской городской Думы претендуют 344 кандидата. За ходом голосования в области следят 1425 наблюдателей. Безопасность и правопорядок обеспечивают около 800 сотрудников правоохранительных органов.

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