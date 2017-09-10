Избранный глава Адыгеи Кумпилов намерен повышать качество жизни и привлекать инвесторов

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Мурат Кумпилов, которого депутаты республиканского Госсовета Адыгеи в воскресенье единогласно избрали главой республики, заявил, что намерен повышать уровень жизни в регионе, привлекать в республику инвестиции, поддерживать бизнес, развивать АПК и туризм.

"В центре нашего внимания - забота о пожилых людях, предоставление жилых помещений детям-сиротам, переселение из аварийного жилья. Мы оказываем поддержку молодым семьям при улучшении их жилищных условий, предоставлении земельных участков многодетным семьям. Другое не менее важное направление - создание максимально комфортных условий жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Кумпилов на собрании Госсовета Адыгеи.

Он отметил, что планирует продолжить развитие сферы здравоохранения: добиваться модернизации инфраструктуры, обеспечения льготными лекарствами, улучшения работы скорой помощи, повышения доступности высокотехнологичной медпомощи, повышения квалификации медиков.

"Смысл всей нашей работы - сохранение и дальнейший рост населения нашей республики. На это будут направлены усилия по развитию демографии, решение вопросов по оздоровлению населения и экологии. Мы продолжим создание спортивной инфраструктуры шаговой доступности, будем уделять серьезное внимание пропаганде здорового образа жизни", - сказал он.

Также власти республики продолжат строительство новых детских садов и школ за счет чего, в частности, в школах будет ликвидирована вторая смена, продолжится и работа по повышению зарплат бюджетников.

В регионе продолжится работа по вовлечению предприятий в процесс подготовки специалистов.

"Адыгея не должна терять своих будущих специалистов, поэтому при подготовке кадров следует учитывать потребности работодателей республики. Такой подход позволит решить сразу два проблемных вопроса: дефицит квалифицированных кадров для местных предприятий и обеспечение наших выпускников рабочими местами", - сказал Кумпилов.

Развитие АПК и туризма

Новый глава Адыгеи подчеркнул, что за последние 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос почти вдвое, индекс промышленного производства - в 2,7 раза, собственные доходы региональной казны увеличились в 4 раза, дотационность республики снизилась с 61% до 32%.

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Введено более 1,5 млн кв. м жилья, средняя продолжительность выросла до 72 лет, в экономику региона вложено около 160 млрд рублей инвестиций.

"Очевидно, что решение этих и многих других задач зависит от уровня экономического развития региона. Сегодня главную ставку мы делаем на инвестиции в республику и наша работа нацелена на создание необходимых условий для их привлечения", - добавил Кумпилов, заявив также о намерении поддерживать бизнес, развивать дорожную сеть и инфраструктуру, создать условия для развития промышленности.

"Усилим работу по поддержке наших производителей для продвижения их товаров на внутреннем рынке, повышения конкурентоспособности местной продукции, обеспечим субсидирование промышленных предприятий Адыгеи для проведения модернизации и технического перевооружения", - отметил он.

По его словам, развитие реального сектора экономики власти связывают с созданием индустриальных парков, которые должны стать "точками роста" в промышленности.

"Одно из важных направлений экономики региона - АПК. Но на сегодняшний день реализован далеко не весь потенциал, имеющийся в республике в данной сфере. Более того, наметившееся снижение объемов производства сельхозпродукции требует принятия конкретных мер по улучшению ситуации. Новым толчком для развития АПК послужат стимулирование производства местного сырья, а именно молока, плодоовощной продукции", - отметил он.

Еще одним стратегическим направлением является развитие туризма, подчеркнул глава республики.

"Мы уверены, что его развитие выведет республику на новый уровень. В Адыгее сделаны серьезные шаги в этой сфере, но впереди - еще много работы", - резюмировал Кумпилов.

О выборах

Главу Адыгеи, согласно решению республиканского парламента от марта 2016 года, избирают депутаты Госсовета путем тайного голосования. Эта мера позволяет снизить затраты на организацию выборов высшего должностного лица Адыгеи.