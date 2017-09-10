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Лихачев: ЦИК РФ не получал запросов от иностранцев о получении статуса наблюдателей

Политика
10 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Представитель Центризбиркома пояснил, что без официального статуса иностранцы работают на выборах в качестве международных экспертов

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ не получал обращений от иностранцев, желающих получить официальных статус наблюдателей в текущей кампании, а без официальных приглашений иностранцы работают в качестве международных экспертов, пояснил член Центризбиркома Василий Лихачев.

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По его словам, наблюдателями являются физическое лицо или группа лиц, которые прибывают в страну на выборы по официальному приглашению. Согласно российскому законодательству, такого рода приглашения может делать президент России, правительство, Госдума, Совет Федерации и ЦИК РФ.

"В эту кампанию мы такого рода приглашений не рассылали. Обращений к нам с просьбой о статуировании в качестве международного наблюдателя мы не получали", - сказал Лихачев.

Он отметил, что иностранцы, наблюдающие за текущими выборами в России, являются "международными экспертами, приглашенными гостями и партнерами". Член ЦИК не исключил, что, возможно, потребуется на законодательном уровне уточнить вопросы, связанные со статусом иностранцем на российских выборах.

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