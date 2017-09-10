Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую облдуму после обработки 20% бюллетеней

Политика
10 сентября, 14:22 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 10, сентября. /ТАСС

Партия набрала 69,17% голосов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую областную думу после обработки более 20% бюллетеней. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"В настоящее время обработано 22,41% бюллетеней. Партия "Единая Россия" набрала 69,17% голосов. Далее следует ЛДПР - 9,57% и "Коммунистическая партия Российской Федерации" - 7,1%", - уточнили в избиркоме.

В единый день голосования на островах проходили шесть выборных кампаний. Главная - по выборам депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система).

В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатоводномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу.

В выборах на Сахалине и Курилах принимают десять партий: "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Народная партия "За женщин России", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Единая Россия", "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", Коммунистическая партия коммунисты РОССИИ, ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, Справедливая Россия, партия "Родина", "Патриоты России" и 83 кандидата одномандатника - шестеро из них самовыдвиженцы, остальные - представители политических партий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
3
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
4
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
5
СМИ: сирийские войска вошли в город Дейр-эз-Зор
6
"Лаборатория Касперского" прекратила сотрудничество с Best Buy
7
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама