"Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую облдуму после обработки 20% бюллетеней

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" лидирует на выборах в Сахалинскую областную думу после обработки более 20% бюллетеней. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

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"В настоящее время обработано 22,41% бюллетеней. Партия "Единая Россия" набрала 69,17% голосов. Далее следует ЛДПР - 9,57% и "Коммунистическая партия Российской Федерации" - 7,1%", - уточнили в избиркоме.

В единый день голосования на островах проходили шесть выборных кампаний. Главная - по выборам депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система).

В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатоводномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу.

В выборах на Сахалине и Курилах принимают десять партий: "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Народная партия "За женщин России", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Единая Россия", "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", Коммунистическая партия коммунисты РОССИИ, ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, Справедливая Россия, партия "Родина", "Патриоты России" и 83 кандидата одномандатника - шестеро из них самовыдвиженцы, остальные - представители политических партий.