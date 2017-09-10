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Центризбирком Северной Осетии поздравил избирателей, которым исполнилось 18 лет

Политика
10 сентября, 14:38 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 10, сентября. /ТАСС

Юным избирателям направлены открытки с подписью председателя Центризбиркома Северной Осетии Жанны Моргоевой

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ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Открытки с подписью председателя Центризбиркома Северной Осетии Жанны Моргоевой направлены в адрес юных избирателей, которым в единый день голосования исполнилось 18 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Центризбиркома.

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"Центризбирком подготовил поздравительные открытки для тех, кому сегодня исполняется 18 лет, ведь у них двойной праздник - впервые они получают возможность проголосовать и вместе с тем празднуют день рождения. Мы не могли их не поздравить с таким знаменательным событием", - сказал собеседник агентства.

Памятные подарки будут вручаться всем юным избирателям на избирательных участках. Кроме того, в разных районах организованы различные торжественные мероприятия, концерты, акции, флешмобы.

В школе № 13 города Владикавказ школьники развернули осетинское подворье - дети в национальной одежде играли в старинные осетинские игры, пели песни, танцевали и рассказывали стихи на осетинском языке. Сам участок тоже подготовлен празднично - вход к урнам для голосования красочно украшен воздушными шарами.

Концерты и передвижные буфеты в районах

Торжественные мероприятия проходят и на всех участковых избирательных комиссиях в районах республики. В городе Дигора Дигорского района вместе с праздничным концертом организована выставка рисунков "Я рисую выборы", по городу передвигается буфет с угощениями.

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Во всех участках также проходят встречи с ветеранами, а также малобильными избирателями.

В Левобережной части города Владикавказ на участке № 344, который создан в детском саду № 85, прошел детский флешмоб - во дворе детсада дети развернули флаг России, там же прошел и небольшой концерт.

В Северной Осетии предстоит избрать 70 депутатов парламента. В республике также проходят выборы в органы местного самоуправления, будут открыты более 370 избирательных участков.

В выборах в парламент республики участвуют кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".

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