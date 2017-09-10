Явка на выборах главы Севастополя к полудню достигла 15,1%

ТАСС, 10 сентября. Более 15% избирателей проголосовали на первых в истории Севастополя выборах губернатора к полудню, на некоторых участках явка достигает 24%. На выборах в Заксобрание Кубани явка достигла почти 14%, в парламент Северной Осетии-Алании - почти 18%.

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) голосование проходит в штатном режиме.

Выборы в Севастополе

В единый день голосования 10 сентября в Севастополе проходят первые в истории города выборы губернатора. В городе открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311 тыс. 143 избирателя.

"В целом в городе Севастополь активность избирателей по состоянию на 12:00 (время совпадает с московским) составила 15,1%. Балаклавский район - 14,4%, Гагаринский район - 15,6%, Ленинский район - 14%, Нахимовский район - 15,8%", - сообщил журналистам глава Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

На довыборах в Заксобрание Севастополя по округу № 3 явка составила 15,4%. "Я бы хотел отметить, что в том же Гагаринском районе у нас есть ряд избирательных участков, на которых явка, или активность избирателей существенно выше той, которую я сейчас анонсировал. Допустим, у нас есть участок № 42, на этом избирательном участке активность избирателей составляет уже более 24%, такая же высокая активность избирателей на участке № 80 - 24,4%. И самый выдающийся участок в Гагаринском районе - территориальная избирательная комиссия № 6, где активность избирателей составляет 30,4%", - отметил Петухов.

"Самое для меня важное - на выборы идет молодежь. Сейчас существует некий тезис, что молодежь не интересуется политикой, молодежь не придет на выборы. Может быть политикой молодежь и не интересуется, но молодежь интересуется своим будущим, и они понимают, что выбор, который они делают сегодня, это выбор, который определит дальнейшее развитие города, их будущее, их жизнь в Севастополе", - отметила руководитель "Лиги наблюдателей" Вероника Аксютина.

Три четверти военнослужащих и гражданского персонала Черноморского флота и членов их семей к полудню приняли участие в выборах губернатора Севастополя, сообщил журналистам заместитель командующего флотом по работе с личным составом Юрий Ореховский.

"На 12 часов военный электорат принял участие в голосовании на уровне 75%. То есть три четверти военнослужащих и гражданского персонала, а также члены семей приняли участии в голосовании", - сказал Ореховский. По его словам, голосование идет организованно и по плану. "Предусмотрена смена личного состава, который несет дежурство в суточном наряде, кто стоит в караулах. В течение дня голосования, до 20 часов, будет предоставлено право каждому из них", - подчеркнул заместителькомандующего. Он сообщил также, что завершилось голосование на временных участках, организованных на фрегате "Адмирал Эссен" и гидрографическом судне "Экватор", которые находятся в плавании. Ореховский отметил, что члены созданных на борту комиссий прошли специальное обучение. Ранее сообщалось , что на "Адмирале Эссене" и "Экваторе" смогут проголосовать в общей сложности порядка 600 моряков. Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатор Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от "Патриотов России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).

Выборы на Кубани

В Краснодарском крае, где проводят выборы в Законодательное собрание региона, на 12:00 мск проголосовали 13,89% избирателей. По данным краевого избиркома, явка на уровне выборов парламента в 2012 году. В регионе работают 2,78 тыс. избирательных участков, голосовать могут 4,06 млн человек. На участках работают 13,75 тыс. наблюдателей.

"Явка достаточно неплохая для этого времени года и региональных выборов", - отметил глава краевой избирательной комиссии Алексей Черненко, уточнив, что традиционно в первые часы более активны были избиратели старшего поколения.

По данным избиркома, в воскресенье работа участков сопровождалась концертными программами и различными акциями. Например, в Приморо-Ахтарском районе первому избирателю подарили каравай, а в Апшеронском районе избирателям, впервые голосовавшим на выборах, дарили памятные кружки.

В Сочи одним из первых на избирательный участок пришел мэр Анатолий Пахомов. По его словам, курорт ждет от нового состава Законодательного собрания Краснодарского края законов, которые необходимы для улучшения жизни горожан и развития инфраструктуры для отдыха.

"У нас много проблем, связанных с несовершенством законов, в том числе на уровне региона, и эти законы нужно оперативнее принимать, чтобы дать возможность людям более качественно жить. Нужны депутаты, которые будут творчески мыслить, которые знают жизнь не понаслышке", - считает Пахомов.

Выборы на Кавказе

В Северной Осетии работают 370 участков на выборах в республиканский парламент. По данным республиканского избиркома, принять участие в выборах могут более 510,3 тыс. человек. Общая явка по республике к 12:00 мск составила 17,92%. "Количество проголосовавших - это хорошая цифра, показатель, который свидетельствует о том, что избиратели интересуются происходящими в республике событиями", - сказала журналистам председатель избирательной комиссии республики Жанна Моргоева.

Наиболее активно голосуют в Алагирском, Ардонском районе, Левобережной части города Владикавказ. В Центризбирком республики письменных нарушений пока не поступало. "Не думаю, что будет большое количество нарушений, будут провокации на отдельных избирательных участках, но в целом все пройдет спокойно. Много правоохранителей работают сегодня в усиленном режиме, и ситуация будет под контролем", - сказал ТАСС главный редактор газеты "Северная Осетия" Алан Касаев.

В Карачаево-Черкесии, где в Единый день голосования проходит 51 избирательная кампания, в том числе выборы в гордуму Черкесска, к 12:00 мск проголосовали более 57,5 тыс. человек - 25,82% от общего числа избирателей, в Черкесске к полудню проголосовали более 29 тыс. человек - 34,37%. В числе первых проголосовал глава республики Рашид Темрезов. "Традиционно отдал свой голос за спокойное и стабильное будущее, за то будущее, которое хотят видеть жители КЧР. Что касается выборов нового состава депутатов городской думы Черкесска, то он должен быть, в первую очередь, профессиональным", - сказал он журналистам.

В Ставропольском крае 10 сентября выбирают глав двух поселений, в 83 муниципалитетах также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления (избирателям предстоит выбрать 1076 депутатов). По уточненным спискам, численность избирателей составила более 793,5 тыс. человек, явка на 12:00 мск составляет 12,8%. Для работы с нарушениями в краевом избиркоме создана горячая линия, отслеживаются сообщения в интернете, по выявленным нарушениям проводится проверка.

В Чечне проходят выборы депутатов в представительские органы Рошни-Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского района и Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского района. На 12:00 мск явка избирателей составила свыше 27%. "Информация о каких-либо нарушениях и жалобах от избирателей и кандидатов на избирательных участках не поступала", - сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

Явка избирателей в районах Дагестана, где проходят муниципальные выборы, на 12:00 мск составила 19%. "Это около 4,5 тыс. человек", - сообщили ТАСС в республиканском избиркоме.

Довыборы в Крыму

Выборы в Республике Крым, где жителям региона предстоит избрать двух депутатов Госсовета от Войковского района Керчи и Ленинского района, проходят в спокойной обстановке, все избирательные участки работают штатно. Председатель республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев сообщил журналистам, что участки оснащены всем необходимым оборудованием и находятся под охраной сотрудников полиции.

Всего в регионе в воскресенье открылись 88 избирательных участков для желающих отдать свой голос на дополнительных выборах депутатов Госсовета Крыма.